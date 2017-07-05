Выпускник школы помогал отцу чинить крышу, когда его позвали к Атамбаеву

Жизнерадостные, оптимистичные, амбициозные, настроенные покорять мир. Несмотря на юный возраст, они уже знают, чего хотят в этой жизни и куда стремятся. Такие — наши выпускники школ, набравшие наивысшие баллы по Общереспубликанскому тестированию.

Один из них — выпускник школы-гимназии № 1 имени Пушкина в Токмаке Авель Урин. До «золотого» сертификата, дающего право на поступление в любой вуз страны вне конкурса, ему не хватило одного балла.

Родительская гордость

— На вручение сертификатов в школу я шел с закрытыми ушами, чтобы никто не сказал, сколько у меня баллов. А когда узнал, что набрал 218, очень расстроился: учителя от меня ожидали большего. Но потом понял, что жизнь продолжается. В принципе, сами баллы ОРТ мне уже не нужны. Я поступил в Новосибирский исследовательский институт на биолога. У меня очень большие мечты стать ученым, получить когда-нибудь Нобелевскую премию, — рассказал Авель

Парнишка вырос в многодетной семье. Среди семерых детей он старший.

— Мама моя окончила в Томске училище на фармацевта, а папа учился на электрика, но бросил на третьем курсе. Я уверен, что мозги у меня от них, просто им не надо было это развивать, а мне почему-то надо. Мама — домохозяйка, ей не до работы, а папа — обычный мастеровой, жестянщик, кроет крыши. Недавно я ему помогал, сидел на крыше в пыли, а мне позвонили и сказали: «Ты едешь к президенту!» Это было классно. Я даже не уточнял, по какой причине меня позвали, просто очень обрадовался, что приеду в резиденцию, — улыбаясь, рассказывает Авель.

Сейчас он строит планы на будущее:

— Родителям приходится много внимания уделять младшим детям, а мне они просто дали зеленый свет, но если только поступлю на бюджет. И я старался, сдал экзамены через Россотрудничество и получил бюджетное место. Если ищешь, то получишь. Буду жить в общежитии, подрабатывать. Кочегаром или дворником, надеюсь, не придется работать. Говорят, в России хорошо платят за репетиторство. Здесь я участвовал в олимпиадах по химии и биологии, и думаю, там получится неплохо готовить детей к экзаменам.

— Не страшно одному уезжать от родителей?

— Нет, не страшно. Я люблю новое: чем большое впечатлений, тем лучше. Каждый новый момент жизни — это просто замечательно! — с охотой отвечает Авель. — А можно я еще дам совет будущим абитуриентам?

Я всегда думал, что знаю русский язык, поэтому два-три месяца готовился к математике. В результате я был уверен в каждом задании на 100 процентов, а вот с русским возникли проблемы. Поэтому даже если вы думаете, что все знаете, все равно готовьтесь, хотя бы чуть-чуть.

За заграничными знаниями

Уедет из Кыргызстана и выпускница Бишкекского кыргызско-турецкого женского учебно-воспитательного комплекса «Айчурек» Айдана Айдарбекова, получившая в ОРТ 219 баллов.

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— У моей сестры есть знакомый, который учился в китайском университете Гонконга. Этот вуз входит в топ-100 университетов мира. Сестра говорила, что, скорее всего, я не смогу туда поступить. Но я старалась, сдавала разные экзамены. К счастью, мои оценки оказались довольно хороши. Обучение в Гонконге дорогое, и мне не могли сказать точно, выделят ли мне грантовое место. Но после того как я стала обладательницей золотого сертификата, мне предложили грантовое место со стипендией. И в августе я улетаю, я очень счастлива! — рассказала девушка журналистам.

— А будущее с Кыргызстаном связываете? — спрашиваю Айдану.

— Да, конечно! Я амбициозно настроена увидеть мир и вернуться на Родину. Кыргызстан не считается богатой страной, молодежь улетает из нее. А ведь все говорят, что мы — будущее республики, поэтому хотелось бы оставить какой-то след после себя. Я вернусь, буду работать в сфере IT-технологий и помогать стране по мере своих возможностей.

А вот наивысший балл в 2017 году — 236 — набрал выпускник авторской физико-математической школы-лицея № 61 Абай Джанузаков. Готовился целенаправленно полгода. Он твердо намерен остаться в Кыргызстане.

— За границу не хочу: с английским проблемы, да и природа у нас красивая, климат хороший. Поступаю в КРСУ на специальность «Программная инженерия». Сейчас компьютерный век, все развивается, и, на мой взгляд, это самое перспективное направление. К тому же эта специальность подходит к моему характеру. Сам я спокойный и усидчивый.

Неудача — путь к успеху

Это доказала для себя выпускница сельской школы (село Кок-Джар) Медея Урмакунова, единственный ребенок в семье. Школу она окончила год назад.

— Я сдаю ОРТ во второй раз: в прошлом году мне не хватило нескольких баллов до «золотого» сертификата. Поступала в Национальный университет на факультет «Бизнес и управление» на контракт, отучилась неделю и поняла, что это не мое. Отчислилась, и родители меня в этом поддержали. Целый год я подрабатывала и готовилась к тесту. А в этом году получила 223 балла.

Теперь она планирует воплотить в жизнь свою детскую мечту — стать врачом, хотя в семье никого из медиков нет. Девушка пока думает, кем стать — хирургом или гинекологом.

Всего обладателями «золотых» сертификатов в Кыргызстане стали 55 человек, в том числе семеро — выпускники школы-лицея № 61, шестеро — средней школы КРСУ и восемь человек из школ системы «Сапат».

Все дело в математике

Ученики школы № 61 традиционно показывают высокие результаты.

— В чем секрет вашей школы? — спрашиваю директора Юрия Низовского.

— Секрета нет. Просто школа физико-математическая, а математика приводит ум в порядок, раскладывает все по полочкам. И потом, наши абитуриенты уже в апреле—мае поступили в хорошие вузы России, Турции, Китая. И поэтому шли на тестирование спокойными, не переживали.

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— Практически 80 процентов наших выпускников уже поступили в вузы. Причем некоторые поступили в три-четыре вуза параллельно, поэтому сейчас их семьи стоят перед выбором.

Кстати, в прошлом году у 61-й школы было в два раза больше «золотых сертификатов». Юрий Низовский не скрывает:

— Все осенние события не обошли нас стороной. Проверки до сих пор идут. Финполиция, омбудсмен, управление образования — все не забывают дорогу в школу. А это отвлекает учителей, расслабляет детей, даже техничек.

Куда поступать?

С 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы (независимо от формы собственности) и на все отделения — очное (грантовое и контрактное) и дистанционное. А потому те, кто не преодолел порог в 110 баллов, не смогут поступить в высшие учебные заведения.

— Нам, конечно, нужны врачи и учителя для регионов, — сказаламинистр образования и науки Гульмира Кудайбердиева. — А самые востребованные специальности на ближайшие годы будут связаны, конечно, с информационными технологиями.По сути, 110 баллов — это «тройка» с плюсом , но порог не повышают уже несколько лет. На вопрос, почему не повышают этот показатель, Гульмира Кудайбердиева отметила, что средний балл участников тестирования ежегодно повышается.

— В 2014-м средний балл был 104, а сегодня уже 117. Думаю, мы этот вопрос будем рассматривать. Сегодня уже рассматривается вопрос повышения минимального порогового балла для медицинских специальностей. Поскольку это очень серьезная область.

А вот снижать баллы (обычно об этом просили вузы к третьему туру приемной кампании) точно не будут, заверяет глава Минобразования.

Президентский наказ

Бойтесь слепой веры, идите только по пути знаний. Пророк говорил: час занятий наукой заменяет ночь молитв. Чем молиться всю ночь, лучше занимайтесь наукой. Алмазбек Атамбаев

Сегодня лучших абитуриентов поздравил сам президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. В своей речи он сделал акцент на сохранении своей истории и культуры, призвал учить иностранные языки и заниматься наукой.Глава государства прочел вчерашним школьникам, отправляющимся во взрослую самостоятельную жизнь, «Заповедь» Редьярда Киплинга. Простые, но очень важные строчки о том, что нужно верить в себя «наперекор вселенной», мечтать, «не став рабом мечтанья», и как остаться Человеком.

Президент также предупредил ребят, что впереди всех ждут трудности:

— Жизнь бьет ключом. По голове. Но никогда не сдавайтесь, и тогда вы победите.

Быть честным, добрым, уметь прощать — такой совет дал им Алмазбек Атамбаев. Ребята признались, что запомнят свою первую встречу с президентом на всю жизнь.