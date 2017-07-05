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Общество

Выпускник школы помогал отцу чинить крышу, когда его позвали к Атамбаеву

Жизнерадостные, оптимистичные, амбициозные, настроенные покорять мир. Несмотря на юный возраст, они уже знают, чего хотят в этой жизни и куда стремятся. Такие — наши выпускники школ, набравшие наивысшие баллы по Общереспубликанскому тестированию.

Один из них — выпускник школы-гимназии № 1 имени Пушкина в Токмаке Авель Урин. До «золотого» сертификата, дающего право на поступление в любой вуз страны вне конкурса, ему не хватило одного балла.

Родительская гордость

— На вручение сертификатов в школу я шел с закрытыми ушами, чтобы никто не сказал, сколько у меня баллов. А когда узнал, что набрал 218, очень расстроился: учителя от меня ожидали большего. Но потом понял, что жизнь продолжается. В принципе, сами баллы ОРТ мне уже не нужны. Я поступил в Новосибирский исследовательский институт на биолога. У меня очень большие мечты стать ученым, получить когда-нибудь Нобелевскую премию, — рассказал Авель ИА «24.kg».

Парнишка вырос в многодетной семье. Среди семерых детей он старший.

— Мама моя окончила в Томске училище на фармацевта, а папа учился на электрика, но бросил на третьем курсе. Я уверен, что мозги у меня от них, просто им не надо было это развивать, а мне почему-то надо. Мама — домохозяйка, ей не до работы, а папа — обычный мастеровой, жестянщик, кроет крыши. Недавно я ему помогал, сидел на крыше в пыли, а мне позвонили и сказали: «Ты едешь к президенту!» Это было классно. Я даже не уточнял, по какой причине меня позвали, просто очень обрадовался, что приеду в резиденцию, — улыбаясь, рассказывает Авель.

Сейчас он строит планы на будущее:

— Родителям приходится много внимания уделять младшим детям, а мне они просто дали зеленый свет, но если только поступлю на бюджет. И я старался, сдал экзамены через Россотрудничество и получил бюджетное место. Если ищешь, то получишь. Буду жить в общежитии, подрабатывать. Кочегаром или дворником, надеюсь, не придется работать. Говорят, в России хорошо платят за репетиторство. Здесь я участвовал в олимпиадах по химии и биологии, и думаю, там получится неплохо готовить детей к экзаменам.

— Не страшно одному уезжать от родителей?

— Нет, не страшно. Я люблю новое: чем большое впечатлений, тем лучше. Каждый новый момент жизни — это просто замечательно! — с охотой отвечает Авель. — А можно я еще дам совет будущим абитуриентам?

Я всегда думал, что знаю русский язык, поэтому два-три месяца готовился к математике. В результате я был уверен в каждом задании на 100 процентов, а вот с русским возникли проблемы. Поэтому даже если вы думаете, что все знаете, все равно готовьтесь, хотя бы чуть-чуть.

За заграничными знаниями

Уедет из Кыргызстана и выпускница Бишкекского кыргызско-турецкого женского учебно-воспитательного комплекса «Айчурек» Айдана Айдарбекова, получившая в ОРТ 219 баллов.

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— У моей сестры есть знакомый, который учился в китайском университете Гонконга. Этот вуз входит в топ-100 университетов мира. Сестра говорила, что, скорее всего, я не смогу туда поступить. Но я старалась, сдавала разные экзамены. К счастью, мои оценки оказались довольно хороши. Обучение в Гонконге дорогое, и мне не могли сказать точно, выделят ли мне грантовое место. Но после того как я стала обладательницей золотого сертификата, мне предложили грантовое место со стипендией. И в августе я улетаю, я очень счастлива! — рассказала девушка журналистам.

— А будущее с Кыргызстаном связываете? — спрашиваю Айдану.

— Да, конечно! Я амбициозно настроена увидеть мир и вернуться на Родину. Кыргызстан не считается богатой страной, молодежь улетает из нее. А ведь все говорят, что мы — будущее республики, поэтому хотелось бы оставить какой-то след после себя. Я вернусь, буду работать в сфере IT-технологий и помогать стране по мере своих возможностей.

А вот наивысший балл в 2017 году — 236 — набрал выпускник авторской физико-математической школы-лицея № 61 Абай Джанузаков. Готовился целенаправленно полгода. Он твердо намерен остаться в Кыргызстане.

— За границу не хочу: с английским проблемы, да и природа у нас красивая, климат хороший. Поступаю в КРСУ на специальность «Программная инженерия». Сейчас компьютерный век, все развивается, и, на мой взгляд, это самое перспективное направление. К тому же эта специальность подходит к моему характеру. Сам я спокойный и усидчивый.

Неудача — путь к успеху

Это доказала для себя выпускница сельской школы (село Кок-Джар) Медея Урмакунова, единственный ребенок в семье. Школу она окончила год назад.

— Я сдаю ОРТ во второй раз: в прошлом году мне не хватило нескольких баллов до «золотого» сертификата. Поступала в Национальный университет на факультет «Бизнес и управление» на контракт, отучилась неделю и поняла, что это не мое. Отчислилась, и родители меня в этом поддержали. Целый год я подрабатывала и готовилась к тесту. А в этом году получила 223 балла.

Теперь она планирует воплотить в жизнь свою детскую мечту — стать врачом, хотя в семье никого из медиков нет. Девушка пока думает, кем стать — хирургом или гинекологом.

Всего обладателями «золотых» сертификатов в Кыргызстане стали 55 человек, в том числе семеро — выпускники школы-лицея № 61, шестеро — средней школы КРСУ и восемь человек из школ системы «Сапат».

Все дело в математике

Ученики школы № 61 традиционно показывают высокие результаты.

— В чем секрет вашей школы? — спрашиваю директора Юрия Низовского.

— Секрета нет. Просто школа физико-математическая, а математика приводит ум в порядок, раскладывает все по полочкам. И потом, наши абитуриенты уже в апреле—мае поступили в хорошие вузы России, Турции, Китая. И поэтому шли на тестирование спокойными, не переживали.

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— Практически 80 процентов наших выпускников уже поступили в вузы. Причем некоторые поступили в три-четыре вуза параллельно, поэтому сейчас их семьи стоят перед выбором.

Кстати, в прошлом году у 61-й школы было в два раза больше «золотых сертификатов». Юрий Низовский не скрывает:

— Все осенние события не обошли нас стороной. Проверки до сих пор идут. Финполиция, омбудсмен, управление образования — все не забывают дорогу в школу. А это отвлекает учителей, расслабляет детей, даже техничек.

Куда поступать?

— Нам, конечно, нужны врачи и учителя для регионов, — сказала ИА «24.kg» министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева. — А самые востребованные специальности на ближайшие годы будут связаны, конечно, с информационными технологиями.

С 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы (независимо от формы собственности) и на все отделения — очное (грантовое и контрактное) и дистанционное. А потому те, кто не преодолел порог в 110 баллов, не смогут поступить в высшие учебные заведения.

По сути, 110 баллов — это «тройка» с плюсом, но порог не повышают уже несколько лет. На вопрос, почему не повышают этот показатель, Гульмира Кудайбердиева отметила, что средний балл участников тестирования ежегодно повышается.

— В 2014-м средний балл был 104, а сегодня уже 117. Думаю, мы этот вопрос будем рассматривать. Сегодня уже рассматривается вопрос повышения минимального порогового балла для медицинских специальностей. Поскольку это очень серьезная область.

А вот снижать баллы (обычно об этом просили вузы к третьему туру приемной кампании) точно не будут, заверяет глава Минобразования.

Президентский наказ

Сегодня лучших абитуриентов поздравил сам президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. В своей речи он сделал акцент на сохранении своей истории и культуры, призвал учить иностранные языки и заниматься наукой.

Бойтесь слепой веры, идите только по пути знаний. Пророк говорил: час занятий наукой заменяет ночь молитв. Чем молиться всю ночь, лучше занимайтесь наукой.

Алмазбек Атамбаев
Глава государства прочел вчерашним школьникам, отправляющимся во взрослую самостоятельную жизнь, «Заповедь» Редьярда Киплинга. Простые, но очень важные строчки о том, что нужно верить в себя «наперекор вселенной», мечтать, «не став рабом мечтанья», и как остаться Человеком.

Президент также предупредил ребят, что впереди всех ждут трудности:

— Жизнь бьет ключом. По голове. Но никогда не сдавайтесь, и тогда вы победите.

Быть честным, добрым, уметь прощать — такой совет дал им Алмазбек Атамбаев. Ребята признались, что запомнят свою первую встречу с президентом на всю жизнь.
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