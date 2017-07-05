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Общество

В Норвегии появился общественный туалет с панорамным видом на водопад

В Норвегии построили общественный туалет с большими окнами и прозрачными панелями в полу, чтобы его посетители могли любоваться живописными пейзажами. Об этом сообщает портал Designboom.

Здание с двумя кабинками и техническим помещением располагается недалеко от водопада Скьерфсфоссен. По замыслу его разработчиков — сотрудников архитектурной студии Fortunen — оно должно напоминать кусок скалы.

Постройка снабжена двумя длинными узкими окнами от пола до потолка. В самих кабинках есть стеклянные панели. Все это позволяет наслаждаться норвежским пейзажем прямо из уборной. В студии считают, что их строение максимально вписывается в в окружающий пейзаж — лес, водопад и горы.
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