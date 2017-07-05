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Общество

Итальянский тракторист «нарисовал» портрет Путина на 130-метровом поле

Итальянский фермер «нарисовал» на тракторе портрет президента РФ Владимира Путина на своем поле в области Венето на севере страны. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на портал L’Arena.it.

По их данным, портрет российского лидера пришел на смену изображению президента США Дональда Трампа, которое Дарио Гамбарин сделал после сбора урожая в конце прошлого года.

​Гамбарин стал известен несколько лет назад благодаря своему искусству рисовать огромные портреты мировых лидеров и символические послания к значимым глобальным событиям. Холстом ему служит огромное поле, а кистью и красками — трактор и плуг.  Героями его произведений в разное время становились бывший президент США Барак Обама, лидер кубинской революции Фидель Кастро, Папа Римский Франциск и другие политики и знаменитости.

По завершении сбора нынешнего урожая итальянский фермер нарисовал портрет Путина, приурочив его к предстоящему саммиту «большой двадцатки» в Гамбурге.

Увидеть нарисованного трактором президента России можно только с высоты птичьего полета. Портрет Путина анфас имеет ширину в 135 метров и сопровождается его фамилией, написанной на кириллице, и подписью «G20 2017».
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