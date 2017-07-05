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Общество

У здания Генштаба обороны владельцы участков требуют исполнения приказа

У здания Генерального штаба обороны в столице проходит акция протеста, на которую вышли владельцы участков в селе Лесном.

По их словам, у них были участки в жилмассиве «Семетей». В 2009 году они получили красные книги. Но аэропорту «Манас», рядом с которым расположен жилмассив, понадобилась их территория для строительства дополнительной посадочной полосы. Тогда жителям выделили участки из  резерва Минобороны в селе Луговом.

Все разрешительные документы на участки на новом месте получены, есть приказ Комитета обороны о расторжении договора аренды с 12 гражданами, которые сеют там клевер. Но данный приказ до сих пор не исполняется. Люди не могут начать строительство жилья.

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