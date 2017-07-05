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Общество

Информация в соцсетях о похищении в Кыргызстане детей на органы не подтвердилась

Информация о похищении в Кыргызстане детей на органы не подтвердилась. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, в социальных сетях женщина опубликовала сообщение о том, что в республике вновь воруют детей на органы. В нем говорится, что в июне 2017 года в городе Кара-Балте за ее внуком гнался неизвестный мужчина в перчатках, с тряпкой и лекарствами в руках, с помощью которых он собирался усыпить ребенка. Женщина обращается ко всем пользователям социальных сетей с просьбой распространить эту публикацию.

ИДН ГУОБ МВД опровергает эти данные. По их словам, в ОВД Жайылского района никто не обращался по факту попытки похищения детей.

«Была установлена личность женщины. У нее действительно есть внук, проживающий в городе Кара-Балте. Однако оказалось, что со своим внуком она давно не виделась и не разговаривала, так как в настоящее время находится на территории Российской Федерации. Были опрошены родители мальчика, он сам и соседи. Они рассказали, что не видели никакого мужчины, который гонялся в их городе за детьми», — сообщает пресс-служба МВД.
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