Директору профлицея грозит штраф в 400 тысяч сомов

Директору профлицея № 18 Азамату Иманкулову грозит штраф в размере 400 тысяч сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

По их данным, дело было возбуждено по статье «Злоупотребление служебным положением». Иманкулов, по версии следствия, незаконно предоставлял общежитие 12 сотрудникам лицея. Октябрьский районный суд столицы наложил на Иманкулова штраф в 400 тысяч сомов. Адвокат обжаловал приговор. Отметим, что обвинение просило тюремный срок – 3 года.

Бишкекский горсуд вердикт первой инстанции отменил. Тогда гособвинение направило апелляцию в Верховный суд. Последний постановил вернуть дело на повторное рассмотрение.

Азамат Иманкулов временно отстранен от должности и вину свою категорически отрицает.