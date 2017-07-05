Гемодиализные отделения в госбольницах начнут сокращать. Что будет с больными?

Гемодиализные отделения в госбольницах начнут сокращать в рамках проекта, запускаемого на основе государственно-частного партнерства.

Как рассказал начальник управления стратегического планирования и разработки политики Минздрава КР Медер Исмаилов, над проектом работают уже несколько лет. «Выходим на финишную прямую. Провели тендер, который выиграла немецкая компания № 1 по услугам диализа в мире. В рамках проекта центры гемодиализа (в общем примерно на 280 мест) откроются в трех населенных пунктах — в Джалал-Абаде, Оше и Бишкеке. В настоящее время идут переговоры, соглашение пока не подписано», — сказал он ИА «24.kg».

Он отметил, что на реализацию проекта направят те деньги, которые государство сегодня тратит на таких пациентов. «Государственные отделения мы будем сокращать, а пациентов передавать частным партнерам. Условия и качество лечения там лучше, поэтому сами пациенты ждут этих преобразований», — отметил Медер Исмаилов.

«Сейчас в госбольницах мы оплачиваем услуги гемодиализа, ремонт, сервисное обслуживание, закупку оборудования и расходных материалов. Теперь все эти проблемы будет решать частник, которому государство будет платить только за услугу. За Минздравом же остается контроль: будем проверять, а за нарушения — штрафовать. При этом частнику не запрещается обслуживать других пациентов», — пояснил он принцип проекта на основе ГЧП.

По его данным, сегодня по республике гемодиализ получают более 800 человек, в том числе около 500 — полностью бесплатно. Еще часть получают услугу по сооплате по линии Фонда обязательного медицинского страхования. Некоторые больные вынуждены получать диализ за свой счет и стоят в очереди на бюджетное место.