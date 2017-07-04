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Общество

Украинской компании пригрозили уголовным делом за вирус Petya

Украинской компании пригрозили уголовным делом за «дыру», через которую разослали вирус Petya, сообщает информационный портал «Медуза».

Украинские правоохранительные органы собираются возбудить уголовное дело против компании M.E.Doc, серверы которой использовали для распространения вируса-вымогателя Petya в июне 2017 года. Об этом заявил глава украинской киберполиции Сергей Демидюк.

Он заметил, что компанию еще до заражения вирусом неоднократно предупреждали об уязвимости их сетей. «Они знали об этом», — сказал Демидюк.

Эксперт в области компьютерной безопасности Джонатан Николс рассказал, что M.E.Doc использовала файловые серверы с устаревшим незащищенным программыным обеспечением.

В самой M.E.Doc сначала заявляли, что они не имеют отношения к распространению вируса, но потом сообщили, что сотрудничают с властями страны.

Как сообщается, M.E.Doc выпускает бухгалтерские программы, которые распространены на Украине. Атака Petya произошла вскоре после того, как компания отправила очередное обновление клиентам.

Массовое заражение компьютеров вирусом-вымогателем началось 27 июня. Первыми пострадали компании на Украине и в России, затем Petya распространился в Европу и далее по всему миру. Вирус использовал уязвимость в Windows, которую ранее применил WannaCry в мае.

После заражения компьютер перезагружался и начиналось шифрование всех данных. Эксперты «Лаборатории Касперского» выяснили, что хотя вирус требует денег за расшифровку, технически эта возможность в программе не предусмотрена.
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