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Общество

Минтранс пригрозил водителям маршруток лишением лицензии

Четырнадцать перевозчиков, обслуживающих Бишкекские городские микроавтобусные маршруты, на собрании предупреждены о нарушениях лицензионного и транспортного законодательства Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР. 

Уточняется, что 19-23 июня Агентством автомобильного транспорта проведена проверка деятельности перевозчиков. 

«Предупреждены ОАО «Ак-Жолтой», а также несколько ОсОО: «ДОРДОЙ БИС», «Ата-жол», «Куюн», «Галоп», БАТП «Лига», «Байзакаска», Тансгрупп-Коммуникейшн, «Восточный Эrсспресс», «Ника плюс», «БЕСТО», «Дордой Транс», «Спейс-сталс», «Юран» о том, что вследствие повторных нарушений они будут привлекаться к административной ответственности вплоть до приостановления лицензии», - говорится в сообщении. 

По данным ведомства, в отношении нарушителей составлены 40 протоколов об административном правонарушении на общую сумму 52 тысячи сомов. 

Как сообщается, в целях повышения безопасности пассажирских перевозок создана контакт-служба, куда можно сообщить о нарушениях на городском, пригородном,  межобластном и международном пассажирском транспорте: 

ФИО

Занимаемая должность

Номер телефона и адрес электронной почты

Центральный аппарат Агентства автотранспорта

1

Жумабаев М.Т.

Заместитель директора

31-41-10, 31-43-07

Zhumabaev.m@inbox.ru

2

Капетов Н.И.

Начальник отдела координации и контроля транспортной деятельности

31-40-79, 31-41-04,

0555-686668utk.gaavt@mail.ru

Бишкекское городское управление

3

Абдраимов У.Д.

Начальник управления

0-312-45-64-59

0558-55-51-46

bgugaavt@mail.ru

4

Сыдыков Курманбек Мукаяшимович

Начальник отдела инспектирования транспортной деятельности

0312-45-59-19

0554-40-89-77

bgugaavt@mail.ru

Чуйское территориальное управление

5

Кожомкулов М.М.

Начальник управления

0312-340063

Chuigti@mail.ru

6

Тезекбаев Б.Т.

Зам. начальника Чуйского территориального управления

0312-340062

Chuigti@mail.ru

7

Дербишов М.А.

Начальник отдела инспектирования транспортной деятельности

0312-340062

Chuigti@mail.ru

8

Албанов И.А.

Начальник отдела регулирования  транспортной деятельности

0312-340062

Chuigti@mail.ru

9

Исакова Д.А.

Начальник отдела бухгалтерского учета и экономик

0312-340062

Chuigti@mail.ru

10

Алиев И.А.

И.о.начальника отдела лицензирования транспортной деятельности

0312-340060

Chuigti@mail.ru

Таласское территориальное управление

11

Ташманбетов Н.И.

Начальник управления

Моб:0772334858, 0558334585

Раб/факс 0342253640

taltransis@mail.ru

12

Торокулов А.Д.

Начальник отдела инспектирования транспортной деятельности

Моб:0772653241

Раб/факс 0342253254

taltransis@mail.ru

13

Керимбеков К.О.

Главный инспектор отдела инспектирования транспортной деятельности

Моб:0550808519

taltransis@mail.ru

Нарынское территориальное управление

14

Жамакеев К.С.

Начальник отдела инспектирования транспортной деятельности

03522-50824

0772323231

Gaavt_oitdnaryn@mail.ru

15

Исмаилов К.О.

Начальник отдела лицензирования и регулирования транспортной деятельности

03522-51784

077780094

Ismailov.kermaly@mail.ru

16

Имашова Г.Ш.

Начальник отдела бухгалтерского учета и экономики

03522-51923

0550353601

Imashova1972@mail.ru

Джалал-Абадское территориальное управление

17

Жумашев А.А.

Начальник управления

03722-50410

0772205948

mr.zhtugaavt@mail.ru

18

Кадыров А.А.

Главный специалист отдела лицензирования и регулирования транспортной деятельности

03722-54656

0770230083

mr.zhtugaavt@mail.ru

Иссык-Кульское территориальное управление

19

Эрмекбаев А.Э.

И.о.начальника отдела лицензирования и регулирования транспортной деятельности

0702209309

Ashkat557@mail.ru

Ошское территориальное управление

20

Умаров Э.И.

Начальник управления

03222-88884

03222-88884

0777806532

Osh.tugaaivt@mail.ru

21

Суранбаев Б.Б.

Начальник отдела инспектирования транспортной деятельности

03222-88884

0772854761

Osh.tugaaivt@mail.ru

22

Джуманов Дж.

Главный инспектор инспектирования транспортной деятельности

03222-88884

0778822182

Osh.tugaaivt@mail.ru

Баткенское территориальное управление

23

Абдрашитов А.А.

Начальник отдела лицензирования и регулирования транспортной деятельности

0778720535

abdibakhap@mail.ru

24

Дыканбаев Ж.М.

И.о. начальника отдела инспектирования транспортной деятельности

0778831111

0550796060

Batken.gaavt@mail.ru

  
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