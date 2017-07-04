Минтранс пригрозил водителям маршруток лишением лицензии

Четырнадцать перевозчиков, обслуживающих Бишкекские городские микроавтобусные маршруты, на собрании предупреждены о нарушениях лицензионного и транспортного законодательства Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.

Уточняется, что 19-23 июня Агентством автомобильного транспорта проведена проверка деятельности перевозчиков.

«Предупреждены ОАО «Ак-Жолтой», а также несколько ОсОО: «ДОРДОЙ БИС», «Ата-жол», «Куюн», «Галоп», БАТП «Лига», «Байзакаска», Тансгрупп-Коммуникейшн, «Восточный Эrсспресс», «Ника плюс», «БЕСТО», «Дордой Транс», «Спейс-сталс», «Юран» о том, что вследствие повторных нарушений они будут привлекаться к административной ответственности вплоть до приостановления лицензии», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в отношении нарушителей составлены 40 протоколов об административном правонарушении на общую сумму 52 тысячи сомов.

Как сообщается, в целях повышения безопасности пассажирских перевозок создана контакт-служба, куда можно сообщить о нарушениях на городском, пригородном, межобластном и международном пассажирском транспорте: