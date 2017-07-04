Минтранс пригрозил водителям маршруток лишением лицензии

Четырнадцать перевозчиков, обслуживающих Бишкекские городские микроавтобусные маршруты, на собрании предупреждены о нарушениях лицензионного и транспортного законодательства Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.
Уточняется, что 19-23 июня Агентством автомобильного транспорта проведена проверка деятельности перевозчиков.
«Предупреждены ОАО «Ак-Жолтой», а также несколько ОсОО: «ДОРДОЙ БИС», «Ата-жол», «Куюн», «Галоп», БАТП «Лига», «Байзакаска», Тансгрупп-Коммуникейшн, «Восточный Эrсспресс», «Ника плюс», «БЕСТО», «Дордой Транс», «Спейс-сталс», «Юран» о том, что вследствие повторных нарушений они будут привлекаться к административной ответственности вплоть до приостановления лицензии», - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в отношении нарушителей составлены 40 протоколов об административном правонарушении на общую сумму 52 тысячи сомов.
Как сообщается, в целях повышения безопасности пассажирских перевозок создана контакт-служба, куда можно сообщить о нарушениях на городском, пригородном, межобластном и международном пассажирском транспорте:
|
№
|
ФИО
|
Занимаемая должность
|
Номер телефона и адрес электронной почты
|
Центральный аппарат Агентства автотранспорта
|
1
|
Жумабаев М.Т.
|
Заместитель директора
|
31-41-10, 31-43-07
Zhumabaev.m@inbox.ru
|
2
|
Капетов Н.И.
|
Начальник отдела координации и контроля транспортной деятельности
|
31-40-79, 31-41-04,
0555-686668utk.gaavt@mail.ru
|
Бишкекское городское управление
|
3
|
Абдраимов У.Д.
|
Начальник управления
|
0-312-45-64-59
0558-55-51-46
bgugaavt@mail.ru
|
4
|
Сыдыков Курманбек Мукаяшимович
|
Начальник отдела инспектирования транспортной деятельности
|
0312-45-59-19
0554-40-89-77
bgugaavt@mail.ru
|
Чуйское территориальное управление
|
5
|
Кожомкулов М.М.
|
Начальник управления
|
0312-340063
Chuigti@mail.ru
|
6
|
Тезекбаев Б.Т.
|
Зам. начальника Чуйского территориального управления
|
0312-340062
Chuigti@mail.ru
|
7
|
Дербишов М.А.
|
Начальник отдела инспектирования транспортной деятельности
|
0312-340062
|
8
|
Албанов И.А.
|
Начальник отдела регулирования транспортной деятельности
|
0312-340062
|
9
|
Исакова Д.А.
|
Начальник отдела бухгалтерского учета и экономик
|
0312-340062
|
10
|
Алиев И.А.
|
И.о.начальника отдела лицензирования транспортной деятельности
|
0312-340060
|
Таласское территориальное управление
|
11
|
Ташманбетов Н.И.
|
Начальник управления
|
Моб:0772334858, 0558334585
Раб/факс 0342253640
taltransis@mail.ru
|
12
|
Торокулов А.Д.
|
Начальник отдела инспектирования транспортной деятельности
|
Моб:0772653241
Раб/факс 0342253254
taltransis@mail.ru
|
13
|
Керимбеков К.О.
|
Главный инспектор отдела инспектирования транспортной деятельности
|
Моб:0550808519
taltransis@mail.ru
|
Нарынское территориальное управление
|
14
|
Жамакеев К.С.
|
Начальник отдела инспектирования транспортной деятельности
|
03522-50824
0772323231
Gaavt_oitdnaryn@mail.ru
|
15
|
Исмаилов К.О.
|
Начальник отдела лицензирования и регулирования транспортной деятельности
|
03522-51784
077780094
Ismailov.kermaly@mail.ru
|
16
|
Имашова Г.Ш.
|
Начальник отдела бухгалтерского учета и экономики
|
03522-51923
0550353601
Imashova1972@mail.ru
|
Джалал-Абадское территориальное управление
|
17
|
Жумашев А.А.
|
Начальник управления
|
03722-50410
0772205948
|
18
|
Кадыров А.А.
|
Главный специалист отдела лицензирования и регулирования транспортной деятельности
|
03722-54656
0770230083
|
Иссык-Кульское территориальное управление
|
19
|
Эрмекбаев А.Э.
|
И.о.начальника отдела лицензирования и регулирования транспортной деятельности
|
0702209309
Ashkat557@mail.ru
|
Ошское территориальное управление
|
20
|
Умаров Э.И.
|
Начальник управления
|
03222-88884
03222-88884
0777806532
|
21
|
Суранбаев Б.Б.
|
Начальник отдела инспектирования транспортной деятельности
|
03222-88884
0772854761
|
22
|
Джуманов Дж.
|
Главный инспектор инспектирования транспортной деятельности
|
03222-88884
0778822182
|
Баткенское территориальное управление
|
23
|
Абдрашитов А.А.
|
Начальник отдела лицензирования и регулирования транспортной деятельности
|
0778720535
abdibakhap@mail.ru
|
24
|
Дыканбаев Ж.М.
|
И.о. начальника отдела инспектирования транспортной деятельности
|
0778831111
0550796060
Batken.gaavt@mail.ru