Очередной иск ГП удовлетворен: с Zanoza.kg и юристов взыщут 13 миллионов сомов

Сегодня судья Октябрьского районного суда Бишкека Болот Абдуллаев удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к журналисту издания Zanoza.kg и юристам партии «Ата Мекен». Он вынес решение о взыскании с ответчиков трех и десяти миллионов соответственно.

Ранее юристы «Ата Мекена» отказались участвовать в суде по иску Генпрокуратуры к ним и изданию Zanoza.kg, заявив, что это шоу. Канатбек Азиз и Таалайгуль Токтакунова покинули заседание в знак протеста против явной предвзятости и грубых процессуальных нарушений со стороны судьи.

Судья Болот Абдуллаев не удовлетворил ни одно из поданных ответчиками ходатайств.

«Для всех понятно, что решения судов по искам Генпрокуратуры к нам с Таалайгуль Токтакуновой и журналистам Zanoza.kg уже готовы. Все эти заседания не более чем шоу. В шоу участвовать мы не намерены», — отмечал ранее Канатбек Азиз.