17:05
+35
USD 69.37
EUR 78.93
RUB 1.18
Общество

Очередной иск ГП удовлетворен: с Zanoza.kg и юристов взыщут 13 миллионов сомов

Сегодня судья Октябрьского районного суда Бишкека Болот Абдуллаев удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к журналисту издания Zanoza.kg и юристам партии «Ата Мекен». Он вынес решение о взыскании с ответчиков трех и десяти миллионов соответственно.

Ранее юристы «Ата Мекена» отказались участвовать в суде по иску Генпрокуратуры к ним и изданию Zanoza.kg, заявив, что это шоу. Канатбек Азиз и Таалайгуль Токтакунова покинули заседание в знак протеста против явной предвзятости и грубых процессуальных нарушений со стороны судьи.

Судья Болот Абдуллаев не удовлетворил ни одно из поданных ответчиками ходатайств.

«Для всех понятно, что решения судов по искам Генпрокуратуры к нам с Таалайгуль Токтакуновой и журналистам Zanoza.kg уже готовы. Все эти заседания не более чем шоу. В шоу участвовать мы не намерены», — отмечал ранее Канатбек Азиз.

Надзорный орган ранее подал пять исков против издания Zanoza.kg, журналистов Дины Масловой и Нарына Айыпа. По одному из них соответчиками проходят юристы Канатбек Азиз и Таалайгуль Токтакунова, по другому соответчик — экс-депутат парламента Чолпон Джакупова. Все иски — о защите чести и достоинства президента Кыргызстана.

Юристов «Ата Мекена» привлекают за распространенную ими информацию о том, что Алмазбек Атамбаев якобы причастен к грузу в разбившемся «Боинге-747» возле поселка Дачи СУ.
Ссылка:
просмотров: 303
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Текебаева. Из зала суда вывели сторонника подсудимых — нарушал порядок
Дело Текебаева. И глава компании MegaCom путается в показаниях
Дело Текебаева. Адвокаты заявили отвод обвинителям
Дело Текебаева. Азат Базаркулов не знает, кто и кому передавал $1 миллион
Дело Текебаева. В суде будут допрашивать нынешнего главу компании MegaCom
Юристы «Ата Мекена» отказались участвовать в суде по иску Генпрокуратуры
В суде по делу экс-владельца «Вечерки» начался допрос Александра Рябушкина
Суд отказал юристам «Ата Мекена» в проведении независимой экспертизы
Суд по делу Алмамбета Шыкмаматова перенесен
Суд по тройному убийству в Киргшелке приостановлен
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Дело Текебаева. Алексей Модин не&nbsp;может ответить на&nbsp;вопросы подсудимого Дело Текебаева. Алексей Модин не может ответить на вопросы подсудимого
Чемпиону мира по&nbsp;кикбоксингу сделали операцию Чемпиону мира по кикбоксингу сделали операцию
Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не&nbsp;слышал о&nbsp;$1&nbsp;миллионе Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не слышал о $1 миллионе
Бизнес
Незабываемое лето с&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Иссык-Куле! Незабываемое лето с 4G LTE от MegaCom на Иссык-Куле!
Двойная скидка на&nbsp;покупку в&nbsp;&laquo;Светофоре&raquo;! Двойная скидка на покупку в «Светофоре»!
Совсем скоро! Главное музыкальное событие года&nbsp;&mdash; O!PEN AIR 2017 Совсем скоро! Главное музыкальное событие года — O!PEN AIR 2017
&laquo;Росинбанку&raquo; 4 года! «Росинбанку» 4 года!