До сих пор не проведен тендер по поставке угля на Бишкекскую ТЭЦ. Об этом на круглом столе, посвященном проблемам горнодобывающей отрасли КР, заявил член Ассоциации горнопромышленников Картамбек Муканбетов.

«Мы грешным делом думаем, что это делается для того, чтобы с наступлением отопительного сезона сказать, что Кыргызстан не справляется с объемом поставок угля, и начать закупать уголь из Казахстана. Иначе что им мешает провести тендер в мае и не усложнять работу поставщиков?» — говорит Картамбек Муканбетов.

По его словам, чем ближе к отопительному сезону проводится тендер, тем сложнее поставщикам. Осенью в непогоду вывозить уголь сложнее, чем летом.