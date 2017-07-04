Молодежь Кыргызстана не беспокоится о своем репродуктивном здоровье

В Кыргызстане 46 процентов молодежи не беспокоится о своем репродуктивном здоровье. Для определения медицинской информированности проведен соцопрос в рамках проекта «М-Репорт».

В опросе приняли участие 733 молодых человека из всех регионов Кыргызстана.

Полученные в результате опроса данные позволяют говорить о том, что молодежь Кыргызстана не владеет достаточными знаниями в области репродуктивного и сексуального поведения. Так, 34 процента опрошенных считают, что причинами нарушения их репродуктивного здоровья может быть раннее начало половой жизни, несоблюдение гигиены, а также инфекции, передающиеся половым путем. 25 процентов молодежи вовсе не знает, в чем может быть причина нарушения их репродуктивного здоровья.

На темы репродуктивного здоровья молодежь готова разговаривать с врачами (47 процентов), друзьями (21 процент), родителями (13 процентов) и 14 процентов отметили, что ни с кем не готовы обсуждать эту тему.

На вопрос, где ты получаешь информацию о своем репродуктивном здоровье, 40 процентов отметили, что в Интернете, 29 процентов — от медиков и всего лишь 2 процента — в школе. Примечательно, что молодежь от 14 до 18 лет и от 28 лет указали врачей как первый источник информации, в то время как у респондентов от 20 до 28 лет преобладает Интернет в качестве источника.

Что касается тематики, 64 процента опрошенных в компании друзей иногда ведут разговоры о половых контактах, беременности и абортах. 21 процент отметили, что никогда не разговаривали на подобные темы и 11 процентов регулярно обсуждают данные темы. Естественно, на вышеуказанные темы регулярно ведут разговоры респонденты старше 25 лет, тогда как большая часть школьников ответила, что вообще не ведет разговоры на подобные темы.