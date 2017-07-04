Вероятность появления «чисто исламских партий» в Кыргызстане крайне мала

Роль ислама в Кыргызстане неуклонно растет с момента обретения независимости в начале 1990-х годов. Хотя республика остается светской, аналитики считают, что ислам, вероятно, сыграет свою роль в предстоящих президентских выборах.

Алексей Малашенко, главный научный сотрудник исследовательского центра «Диалог цивилизаций» (DOC), дал интервью IWPR (Институт по освещению войны и мира) и рассказал о вероятном влиянии этой тенденции на будущее направление государства.

- Считаете ли вы, что растущий интерес к исламу среди кыргызского населения приведет к исламизации политики, а затем и самого государства?

— Рост ислама в обществе неизбежен и происходит во всем мусульманском мире. В какой-то степени речь идет о повторной исламизации — ислам всегда был там, и никто от него не избавлялся. Эта повторная исламизация означает, что люди становятся более заинтересованными в религии, ее учениях и более строго соблюдают исламские традиции и нормы поведения, включая ограничения и запреты. Но это также означает, что ислам политизирован, становится не только религией, но и идеологией, которая в какой-то степени радикальна.

Надо признать, что Кыргызстан — это своего рода чудо: с самой высокой политической и даже революционной деятельностью любого общества в Центральной Азии, однако религия здесь не стала серьезным политическим фактором. И великая заслуга государства в том, что оно без труда разработало разумный подход к исламу.

- Если светская система не сможет продемонстрировать свою эффективность, что было бы, если бы государство приняло некоторые исламские принципы? Будет ли это похоже на Малайзию или Индонезию или мы должны ожидать чего-то более радикального?

- Смешение светских принципов правления с религиозными установками, включая некоторые нормы шариата, неизбежно. Однако здесь может возникнуть множество столкновений, и разные страны решают их по-разному.

В этом контексте Кыргызстан можно сравнить с Малайзией и Индонезией. Я бы добавил Алжир и даже Египет, который, несмотря на успехи исламистов в начале второго десятилетия нашего века, по-прежнему сохраняет фактический светский характер правительства.

- Кыргызские политики все чаще используют исламскую риторику в своих целях. Какова вероятность появления чисто исламистских политических партий и как население воспримет их?

- Вероятность появления «чисто исламских партий» в Кыргызстане крайне мала. Как говорится, поезд ушел. Они должны были быть созданы ранее. Однако могут возникнуть маргинальные группы — они могли бы объявить себя партиями, организовывать громкие митинги, но не будут иметь общественной поддержки. Люди не хотят беспорядков. Более того, есть опыт Ближнего Востока, который показывает, к чему может привести религиозный экстремизм.

Что касается конкретных политиков, я пока не вижу харизматических личностей, которые могли бы успешно использовать ислам в качестве боевого призыва. У нас нет такой политической культуры или традиции. Появление такого рода личности возможно только в условиях хаоса. Но я не вижу каких-либо предпосылок.

Влияние исламизма сохраняется, поскольку в основном это ответ на внутренние экономические, социальные и другие проблемы. Более того, кроме Кыргызстана, в остальной части региона ислам фактически является единственной формой протеста, поскольку там нет реальной оппозиции. Компромисс между светским правом и религиозной традицией вполне возможен и даже необходим.