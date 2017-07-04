Калыбек Эльтубасов готов дать показания по делу об убийстве Камилы Дуйшебаевой

Калыбек Эльтубасов (Салянов) готов приехать в Кыргызстан и дать показания по делу об убийстве Камилы Дуйшебаевой. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» заявил его адвокат Улан Джумаков.

По его словам, Эльтубасов заинтересован в сотрудничестве со следствием, он проходит как свидетель, а не подозреваемый.

Юрист не понимает, в чем именно обвиняют его клиента и считает, что давление на Калыбека Эльтубасова — один из очередных способов власти запугать депутата парламента от партии «Ата Мекен» Аиду Салянову.

Улан Джумаков добавил, что он неоднократно обращался в МВД с просьбой предоставить необходимую ему информацию по этому делу, но ему было отказано. Юрист признал, что из-за такого прессинга Эльтубасов действительно напуган, как и любой другой человек, потому что обвинение в убийстве — это страшно.

Камила Дуйшебаева ушла из дома 10 марта 2014 года и не вернулась. Спустя неделю ее нашли на кладбище в селе Байтик. Девушка была задушена шарфом. Следствие ведется до сих пор. Свидетелями проходят около 400 человек.

Юристов смущает поспешность возобновленного расследования дела, которое три года было «висяком», и обнародование имени подозреваемого в совершении убийства пресс-службой МВД.