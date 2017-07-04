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Общество

Суд по делу Алмамбета Шыкмаматова перенесен

Рассмотрение уголовного дела Алмамбета Шыкмаматова в Первомайском райсуде Бишкека перенесено в связи с отсутствием на процессе адвоката Медета Талиева. Он защищает еще одного фигуранта дела — Жусубалы Иманалиева, — уже отбывающего срок по статье «Коррупция».

В 2015 году Первомайский райсуд Бишкека приговорил аудитора Счетной палаты Жусубалы Иманалиева к 10 годам лишения свободы за взятку в сумме 35 тысяч сомов и $700.

17 февраля 2017 года генеральным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова по статье 303 (коррупция) Уголовного кодекса КР. По информации Генпрокуратуры, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его компании — победителю тендера «Барат Люкс» — за $13,5 тысячи, но ГП считает, что реальная цена автомобиля в то время составляла около $10 тысяч.

Следующее заседание назначено на 11 июля.
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