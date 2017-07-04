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Общество

На реставрацию лепнины театра оперы и балета выделили около 7 миллионов сомов

На реставрацию лепнины Кыргызского национального театра оперы и балета выделили 6,8 миллиона сомов. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Сейчас здание театра реконструируют. Тендер на проведение работ объявили в ноябре 2016 года. В нем приняли участие восемь компаний. На ремонт выделили 29 миллионов 117 тысяч сомов.

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В ходе работ одну из скульптур повредили. Ей отбили голову. Директор театра Болотбек Осмонов рассказал ИА «24.kg», что скульптор Тургунбай Сыдыков предложил отлить копии, так как нынешние, созданные Ольгой Мануйловой, сделаны из бетона, внутри них арматура. Но денег на новые статуи нет. Принято решение их отреставрировать.
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