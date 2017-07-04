Более 20 процентов браков в Кыргызстане совершается при похищении невесты

Более 20 процентов браков в Кыргызстане совершается путем похищения невесты (с согласия или без него). Об этом сказано в спецдокладе акыйкатчи «Доступ к правосудию: основные проблемы».

По данным правозащитников, похищение женщины для вступления в брак в сельской местности происходит почти в два раза чаще, чем в городской.

Исследования указывают: свыше двух третей взрослого населения республики (65 процентов женщин и почти 70 процентов мужчин) под браком понимают религиозные обряды: нике — у мусульман и венчание — у христиан, которые не порождают никаких юридических последствий брака.

При этом каждый шестой респондент не смог назвать правильно возраст, с которого граждане по общему правилу могут вступать в брак.

Согласно статье 155 Уголовного кодекса КР, похищение женщины для вступления в брак вопреки ее воле наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.