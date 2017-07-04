10:13
+35
USD 69.37
EUR 78.93
RUB 1.18
Общество

Более 20 процентов браков в Кыргызстане совершается при похищении невесты

Более 20 процентов браков в Кыргызстане совершается путем похищения невесты (с согласия или без него). Об этом сказано в спецдокладе акыйкатчи «Доступ к правосудию: основные проблемы».

По данным правозащитников, похищение женщины для вступления в брак в сельской местности происходит почти в два раза чаще, чем в городской.

Исследования указывают: свыше двух третей взрослого населения республики (65 процентов женщин и почти 70 процентов мужчин) под браком понимают религиозные обряды: нике — у мусульман и венчание — у христиан, которые не порождают никаких юридических последствий брака.

При этом каждый шестой респондент не смог назвать правильно возраст, с которого граждане по общему правилу могут вступать в брак.

Согласно статье 155 Уголовного кодекса КР, похищение женщины для вступления в брак вопреки ее воле наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.
Ссылка:
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
ДУМК: Имам Оша не призывал девушек не выходить замуж за иностранцев
В ДУМК отказались комментировать призыв имама не выходить замуж за иностранца
В День влюбленных связали себя узами брака 175 пар в Кыргызстане
ДУМК запретил проведение обряда нике с несовершеннолетними
Депутаты не поддержали запрет на заключение брака по религиозным обрядам с несовершеннолетними
На юге Кыргызстана запущен проект по предупреждению ранних браков
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Дело Текебаева. Алексей Модин не&nbsp;может ответить на&nbsp;вопросы подсудимого Дело Текебаева. Алексей Модин не может ответить на вопросы подсудимого
Чемпиону мира по&nbsp;кикбоксингу сделали операцию Чемпиону мира по кикбоксингу сделали операцию
Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не&nbsp;слышал о&nbsp;$1&nbsp;миллионе Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не слышал о $1 миллионе
Бизнес
O!TV&nbsp;&mdash; онлайн-телевидение без приставок и&nbsp;антенн O!TV — онлайн-телевидение без приставок и антенн
Еще больше выгодного общения в&nbsp;роуминге России и&nbsp;Казахстана от&nbsp;MegaCom Еще больше выгодного общения в роуминге России и Казахстана от MegaCom
Мобильный оператор О! запустил новый сервис &laquo;Караоке&raquo; Мобильный оператор О! запустил новый сервис «Караоке»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности