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Общество

Ремонт дороги на улице Калинина закончен, движение по ней восстановлено

Отрезок улицы Калинина (от Кольбаева до Салиева) после ремонта дорожного полотна открыли для движения автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Уточняется, что протяженность ремонтируемого участка — 540 погонных метров, ширина — 13,7 метра с устройством парковочных мест площадью 1 110 квадратных метров. Также здесь отремонтировали тротуары, ирригационные сети и нанесли дорожную разметку.


Всего же в 2017 году муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» планирует отремонтировать 51 городскую улицу. Для этих целей уже закуплена специализированная техника и работают два собственных асфальтобетонных завода.
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