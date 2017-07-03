Ремонт дороги на улице Калинина закончен, движение по ней восстановлено

Отрезок улицы Калинина (от Кольбаева до Салиева) после ремонта дорожного полотна открыли для движения автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.



Уточняется, что протяженность ремонтируемого участка — 540 погонных метров, ширина — 13,7 метра с устройством парковочных мест площадью 1 110 квадратных метров. Также здесь отремонтировали тротуары, ирригационные сети и нанесли дорожную разметку.





Всего же в 2017 году муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» планирует отремонтировать 51 городскую улицу. Для этих целей уже закуплена специализированная техника и работают два собственных асфальтобетонных завода.