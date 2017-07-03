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Общество

Суд по тройному убийству в Киргшелке приостановлен

Судебное разбирательство в Первомайском райсуде Бишкека по тройному убийству в Киргшелке приостановлено. 

Как рассказали ИА «24.kg» в канцелярии суда, председательствующий на процессе Айбек Эрнис уулу объединил два дело в одно.

Как выяснилось, одного из подозреваемых - Эльдара Белоусова - обвиняют еще и в  попытке организации побега из колонии для несовершеннолетних, где он содержался три года назад. Он и еще трое заключенных попытались весной 2015 года совершить побег. Но были задержаны сотрудниками админстрации колонии. По факту позбуждено уголовное дело. Следствие по нему закончено, и оно передано в суд.

Айбек Эрнис уулу постановил объдинить эти материалы в одно производство. Дата суда пока не определена. 

24 марта в Киргшелке преступники с особой жестокостью убили трех женщин — хозяйку дома, ее сестру и беременную дочь последней.

Позже, 30 марта, застрелился гражданский муж одной из них — Екатерины Провоторовой. В записке он написал, что не хочет жить без нее.

Задержаны шесть подозреваемых - Илья Пудовкин, Евгений Шулика, Николай Куликов, Эльдар Белоусов, Артем Гогин и Александр Лебедев. Им предъявлены обвинения в убийстве и краже.
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