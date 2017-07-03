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Общество

В Новороссийске мужчина выгуливал крокодила. Его задержали

В Новороссийске (Россия) задержали мужчину, который выгуливал крокодила. Об этом сообщает RT.

Отмечено, что ранее в сети появилось видео, на котором мужчина купал крокодила на одном из пляжей Анапы. Старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин сообщил, что правоохранители не уверены, тот же самый это крокодил или нет.

«Не факт, что это именно тот крокодил, внешне похож. Животное передали в зоопарк Анапы «Мадагаскар». В настоящее время по данному факту ведется доследственная проверка», — цитирует РИА Новости Лопатина.

При этом задержанный утверждает, что купил животное в магазине в 2012 году и никаких услуг по фотографированию не предоставлял. Мужчина отметил, что крокодил жил у него в квартире в аквариуме. Однако никаких документов на крокодила, кроме чека, у него не оказалось.
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