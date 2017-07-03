4 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00–18.00 — улицы Токтоналиева, Койбагарова, Абдумомунова, Герцена, Минская, Багратиона, Кокчетавская, парк имени Ататюрка;

9.00–17.00 — ж/м «Кок-Джар» (улицы Кок-Жайык, Арстанбап, Ахунбаева), улицы Шота Руставели, 99, Логвиненко, Киевская, Тоголока Молдо, Космическая, проспект Чуй;

9.00–19.00 — ж/м «Красный строитель» (улицы Набережная, Дубосековская, Наманганская, Коллекторная, Бельская, Адырская, Рабочая, Андижанская, переулки Зеравшанский, Адырский), улицы Кольбаева, Чолпон-Атинская;

7.00–19.00 — мкр. «Джал», ж/м «Киргизия-1», «Ынтымак», «Верхний орок», «Рабочий городок».

Чуйская область:

9.00–17.00 — села Константиновка, Луговое, Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзенская, Октябрьская, Набережная, Фрунзе, северная часть), Верхний Ат-Баши (улица Грозненская), Гроздь (улица Садовая), Пятилетка, Берлик (улица Новая), Новопокровка (воинская часть п/я 2026);

села Сокулук (улицы Кайназаровой, Пионерская, Звездная, Фрунзе, Интернациональная, Достук, Пионерская, Ошская), Саз (улица Набережная), Ак-Джол (улицы Молодежная, Школьная, Новая), Джаны-Джер (улицы Правды, Ак-Жар), Восточное (улица Школьная);

13.00–18.00 — села Селекционное (улицы Проектируемая, Ала-Арчинская, Таш-Рабат, Сары-Озон, Чатыркуль, Вишневая, Иссык-Кульская), Орок (улицы Шарбашатская, Проектируемая, Исманова), Джал (улицы Строительная, Нижняя, Сельсоветская, Интернациональная, Сатке);

9.00–15.00 — села Новопавловка (улицы Советская, Колхозная, Кирова, Манас, Учительская, Фрунзе, Комсомольская, Лавровых, Степная, Луговая, Корсаковых).

Иссык-Кульская область:

9.00–17.00 — города Балыкчи (улицы Алиева, Чкалова, Аманбаева, Каралаева), Каракол (улицы

Карасаева, Кадырова, Жакыпова, Советская), села Карал-Добо, Тамга, Тюп, Кызыл-Туу.

Ошская область:

9.00–17.00 — город Ош (улицы Навои, К. Датки, Ленина, Алиева, Айтиева, Абдыкадырова);

город Кара-Суу, сельские управы Кара-Кульджа, Чон-Алай, Жекенди, Катта-Талдык, Мады, Кашкар-Кыштак, Шарк, Нариман, Сарыколот, Савай.

Баткенская область: