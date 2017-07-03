Касперский заявил о готовности предоставить властям США исходный код продуктов

Основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил, что его компания готова предоставить американским властям исходный код своих программ, чтобы развеять подозрения в сотрудничестве с российским правительством. Об этом сообщают российские СМИ.

В интервью Associated Press Касперский в очередной раз заявил, что готов дать показания комиссии американского Конгресса и перенести часть разработок своей лаборатории на территорию США.

«Все, что я могу сделать, чтобы доказать, что в наших действиях нет злого умысла, я сделаю», — подчеркнул Касперский.

Издание напоминает, что «Лаборатория Касперского» — один из ведущих производителей антивирусного программного обеспечения в мире, чья продукция представлена, в числе прочего, на американском рынке.

В США «Лабораторию Касперского» подозревают в связях с российскими властями и спецслужбами, которые компания категорически отрицает.