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Общество

Фонд развития выдал кредит на реконструкцию аэропорта «Ош»

Российско-Кыргызский фонд развития и ОАО «Международный аэропорт «Манас» подписали соглашение о выделении кредитных средств на реконструкцию международного аэропорта в городе Ош.  

На полученные деньги закупят и установят светосигнальное оборудование, реконструируют искусственную взлетно-посадочную полосу, закупят специализированную аэродромную пожарную автомашину и расширят зал прилета в аэровокзальном комплексе.

На сегодня РКФР профинансировал 740 проектов на $234 миллиона. Финансирование инфраструктуры транспорта и логистики занимает 10 процентов портфеля.
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