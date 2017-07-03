Фонд развития выдал кредит на реконструкцию аэропорта «Ош»

Российско-Кыргызский фонд развития и ОАО «Международный аэропорт «Манас» подписали соглашение о выделении кредитных средств на реконструкцию международного аэропорта в городе Ош.

На полученные деньги закупят и установят светосигнальное оборудование, реконструируют искусственную взлетно-посадочную полосу, закупят специализированную аэродромную пожарную автомашину и расширят зал прилета в аэровокзальном комплексе.

На сегодня РКФР профинансировал 740 проектов на $234 миллиона. Финансирование инфраструктуры транспорта и логистики занимает 10 процентов портфеля.