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Общество

Аида Салянова вновь отмечает нестыковки в показаниях свидетеля обвинения

В суде по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой продолжается допрос главного свидетеля гособвинения - бывшего заместителя главы профильного ведомства Жылдыз Мамбеталиевой. 

По словам Аиды Саляновой, в показаниях Мамбеталиевой есть явные нестыковки. Свидетель обвинения так и не смогла ответить, в чем конкретно было нарушение закона со стороны подсудимой. Сама Жылдыз Мамбеталиева в суде отмечала, что не было законных оснований для отказа в возобновлении лицензии Алексею Елисееву. Затем она заявила суду, что решение, принятое Саляновой, - превышение полномочий, хотя оно носило исключительно законный характер, а не политический. 

Другой свидетель - юрист Артем Иванов - пояснил, что все необходимые документы на возобновление лицензии Елисеев переслал ему по почте и никаких нарушений в этом не было. Он также добавил, что никогда не обращался ни к кому из квалификационной комиссии с просьбой содействия Елисееву в возобновлении лицензии. В суде выяснилось, что Артем Иванов сам входит в состав этой комиссии.

«Если бы Алексею Елисееву отказали в возобновлении лицензии, это не было бы для него какой-то неожиданностью. Отнюдь. Он, к тому же, готовил документы в Комитет ООН по правам человека. Но лицензию выдали. Если бы не выдали, это было бы нарушением со стороны руководства Минюста», - отметил Артем Иванов. 

Аида Салянова обвиняется в превышении должностных полномочий, когда она, по версии следствия, будучи министром юстиции в 2010 году, выдала лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК КР. 

 
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