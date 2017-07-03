Пропавшая 10-летняя девочка нашлась. Она была у родственников

10-летняя Камила Нургазиева, потерявшаяся в городе Ош, нашлась. Она была у родственников. Об этом ИА «24.kg» сообщил пресс-секретарь УВД южной столицы Замир Сыдыков.

По его словам, девочка два дня провела у родственников, живущих в другом районе города Ош.

«Она на базаре рядом с домом встретила родственников и поехала к ним. О том, что Камилу ищут два дня, родственники не знали», — сказал Замир Сыдыков.

Напомним, 1 июля в городе Ош пропала 10-летняя девочка, которая с семьей гостила у родственников. Она с мамой приехала из села Корул Алайского района.

По неподтвержденным данным, девочка и раньше убегала из дома из-за побоев родной матери. В УВД сообщили, что данная информация проверяется.