Все пострадавшие в результате взрыва в Ананьево получили матпомощь

«Все пострадавшие и семьи погибших в результате взрыва на газозаправочной станции в Ананьево получили материальную помощь», — заверили в пресс-службе президента.

Отметим, что в соцсети появились сообщения о том, что одной из семей погибших помощь до сих пор не оказали.

«Распоряжение об оказании материальной помощи было выпущено в день трагедии. Позже материальная помощь была передана семьям погибших и пострадавшим», — сообщили ИА «24.kg» в аппарате.

Напомним, 19 июня 2017 года в селе Ананьево Иссык-Кульской области на газозаправочной станции произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. В больнице на лечении находятся шестеро.