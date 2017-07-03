14:37
+36
USD 69.23
EUR 78.96
RUB 1.17
Общество

Все пострадавшие в результате взрыва в Ананьево получили матпомощь

«Все пострадавшие и семьи погибших в результате взрыва на газозаправочной станции в Ананьево получили материальную помощь», — заверили в пресс-службе президента.

Отметим, что в соцсети появились сообщения о том, что одной из семей погибших помощь до сих пор не оказали.

«Распоряжение об оказании материальной помощи было выпущено в день трагедии. Позже материальная помощь была передана семьям погибших и пострадавшим», — сообщили ИА «24.kg» в аппарате.

Напомним, 19 июня 2017 года в селе Ананьево Иссык-Кульской области на газозаправочной станции произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. В больнице на лечении находятся шестеро.
Ссылка:
просмотров: 192
Версия для печати
Материалы по теме
Двое пострадавших при взрыве в Ананьево остаются в крайне тяжелом состоянии
Правительство оказало материальную помощь семьям погибших от взрыва в Ананьево
В реанимации остаются четверо пострадавших от взрыва в Ананьево
Кубатбек Боронов объяснил, почему пожарные машины медленно добираются к месту ЧП
Возможная причина взрыва в селе Ананьево — несоблюдение техники безопасности
По факту взрыва в Ананьеве возбуждено уголовное дело
Доноры крови готовы помочь пострадавшим от взрыва в Ананьево
После взрыва в Ананьево проверят все газозаправочные станции
Суд по теракту в Посольстве Китая отложен до 17 мая
В суде по теракту в Посольстве КНР начался допрос пострадавших
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Дело Текебаева. Алексей Модин не&nbsp;может ответить на&nbsp;вопросы подсудимого Дело Текебаева. Алексей Модин не может ответить на вопросы подсудимого
Чемпиону мира по&nbsp;кикбоксингу сделали операцию Чемпиону мира по кикбоксингу сделали операцию
Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не&nbsp;слышал о&nbsp;$1&nbsp;миллионе Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не слышал о $1 миллионе
Бизнес
Еще больше выгодного общения в&nbsp;роуминге России и&nbsp;Казахстана от&nbsp;MegaCom Еще больше выгодного общения в роуминге России и Казахстана от MegaCom
Мобильный оператор О! запустил новый сервис &laquo;Караоке&raquo; Мобильный оператор О! запустил новый сервис «Караоке»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
MegaCom проводит летнюю акцию для жителей южных регионов страны MegaCom проводит летнюю акцию для жителей южных регионов страны