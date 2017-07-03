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Общество

Милиция ищет автора видео, на котором иностранец мочился в реку

Милиция ищет автора видео, на котором иностранец мочился в реку. Об этом сообщила пресс-служба МВД. 

Недавно в Интернете появилось видео, снятое предположительно в ущелье Таш-Рабат в Ат-Башинском районе, на котором иностранец справлял нужду в небольшую горную речку. Тот, кто снимал на камеру, подошел к туристу и на русском языке попытался объяснить, что из этой реки ниже по течению люди пьют воду. Иностранец и его супруга отреагировали агрессивно, требуя прекратить съемку. А потом мужчина снял штаны и повернулся к автору видео задом. 

Автор видео остался за кадром. Милиция ищет его, чтобы разобраться в деле и, возможно, наказать иностранца. 

Видео Кабарлар
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