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Общество

Премьер-министр недоволен затягиванием разработки генпланов до 2030 года

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков недоволен, что разработку генпланов растянули до 2030 года. Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

Заместитель директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Урматбек Кокочаров рассказал, какая работа проводится по разработке генеральных планов населенных пунктов республики. Ее планируется завершить к 2030 году.

«Зачем затягивать на 13 лет? Из-за этого уходят инвесторы. До 2025 года сделайте, а мы будем выделять каждый год не по 30 миллионов, а по 50 миллионов сомов», — сказал Сооронбай Жээнбеков.
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