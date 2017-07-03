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Общество

Некоторые министерства препятствуют введению электронного правительства

Некоторые министерства препятствуют введению электронного правительства. Об этом сегодня на заседании кабинета министров сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Однако он не назвал, какие именно ведомства выступили против, но отметил, что они «двигаются медленно, упираются».

«Я им сказал: это не для вас, а для будущего страны. Конечно, человеческий фактор не изменить быстро. Коррупционную составляющую можно искоренить только таким способом», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что оказание услуг населению необходимо перевести в электронный формат. К осени уже 189 услуг будут оказывать иначе. Кроме того, на осень запланировано повышение зарплаты IT-специалистам.
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