Некоторые министерства препятствуют введению электронного правительства. Об этом сегодня на заседании кабинета министров сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Однако он не назвал, какие именно ведомства выступили против, но отметил, что они «двигаются медленно, упираются».

«Я им сказал: это не для вас, а для будущего страны. Конечно, человеческий фактор не изменить быстро. Коррупционную составляющую можно искоренить только таким способом», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что оказание услуг населению необходимо перевести в электронный формат. К осени уже 189 услуг будут оказывать иначе. Кроме того, на осень запланировано повышение зарплаты IT-специалистам.