Суд приобщил видеопоказания Алексея Елисеева по делу Аиды Саляновой

Суд приобщил к делу видеопоказания Алексея Елисеева, которые по сути доказывают невиновность экс-министра юстиции Аиды Саляновой.

Сегодня в Ленинском райсуде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела против Аиды Саляновой. Генеральная прокуратура обвинила ее в незаконном продлении в 2010 году адвокатской лицензии Алексею Елисееву.

Сама Аида Салянова подчеркивает, что эта лицензия была возобновлена законно и никаких оснований для отказа не было.

В свою очередь Алексей Елисеев в видеопоказаниях признался в невиновности Аиды Саляновой и не понимает, в чем ее обвиняют. Более того, он заявляет, что с ныне депутатом парламента Аидой Саляновой никаких отношений ранее не имел и никогда не был с ней знаком.

По мнению адвоката Чинары Джакупбековой, уголовное дело Саяновой — это политический заказ.

Напомним, ранее судья Кубанычбек Касымбеков все ходатайства защиты Аиды Саляновой отклонил.

Чинара Джакупбековой в соответствии с Законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности КР» обратилась с письменным адвокатским запросом к самому Алексею Елисееву в Латвию и получила ответ.