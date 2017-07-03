Электронное правительство в Кыргызстане не могут пока ввести. Нет правой базы

Электронное правительство в Кыргызстане не могут ввести, так как нет правой базы. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил председатель Государственного комитета информационных технологий и связи КР Бакыт Шаршембиев.
По его словам, в электронное правительство включена 21 услуга, но оно не работает, так как нет правовой базы. Часть законопроектов уже принята, они находятся на описании у президента.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков спросил у него, сколько необходимо средств, чтобы ввести электронное правительство в одном ведомстве. Бакыт Шаршембиев ответил, что на эти цели выделено $400 тысяч.
Чиновник не смог рассказать, какие министерства ведут слабую работу по внедрению электронного правительства.
Глава кабмина отметил, что на заседание нужно было подготовить эту информацию и доложить.