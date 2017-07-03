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Общество

Электронное правительство в Кыргызстане не могут пока ввести. Нет правой базы

Электронное правительство в Кыргызстане не могут ввести, так как нет правой базы. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил председатель Государственного комитета информационных технологий и связи КР Бакыт Шаршембиев.

По его словам, в электронное правительство включена 21 услуга, но оно не работает, так как нет правовой базы. Часть законопроектов уже принята, они находятся на описании у президента.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков спросил у него, сколько необходимо средств, чтобы ввести электронное правительство в одном ведомстве.  Бакыт Шаршембиев ответил, что на эти цели выделено $400 тысяч.

Чиновник не смог рассказать, какие министерства ведут слабую работу по внедрению электронного правительства.

Глава кабмина отметил, что на заседание нужно было подготовить эту информацию и доложить.
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