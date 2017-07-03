Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Лето не сбавляет обороты: в понедельник, 3 июля, в Бишкеке +34. Полный прогноз погоды в Кыргызстане можете найти тут.

Если у вас есть возможность остаться дома под кондиционером, вы счастливый человек! А для таких, как мы, есть несколько простых способов не умереть от теплового удара.

Например, при температуре воздуха выше 30 градусов надо выпивать по пол-литра воды в час или по одному стакану каждые 20 минут. Да, да, не надо пить воду литрами, это даже вредно. Напоминаем про панамки и шляпы: самое время пополнить гардероб, если у вас таковых еще нет.

Приятная новость: в жару рекомендуется меньше работать. Ученые выяснили, что каждый лишний градус вверх после +26 снижает работоспособность на 10 процентов.

Перекрытые дороги

Пока недоступны для проезда:

— улица Тыныстанова (от Киевской до Токтогула);

— одна сторона улицы Суюмбаева — от проспекта Чуй до улицы Огонбаева и небольшой участок на пересечении с Московской.

Начали перекрывать движение в Боомском ущелье. Мера вынужденная и временная: производят спуск камней. Это для нашей же безопасности, будем терпимее.

Никак не могут закончить ремонт теплосети на улице К.Акиева (от Чокморова до Токтогула и от Киевской до проспекта Чуй).

Продолжается ремонт на участке улиц Скрябина (от Байтика Баатыра до Тыныстанова) и Тыныстанова (от Медерова до Скрябина).

По традиции утром и вечером возникнут проблемы при проезде проспекта Манаса из-за следования кортежей.

Отключение света, газа, воды

В некоторых районах Бишкека, Чуйской и Таласской областей возможны перебои с энергоснабжением. Посмотрите здесь, не коснутся ли вас отключения света.

Люди, которые меняли мир

3 июля 1883 года появился на свет странный, но безусловно талантливый писатель Франц Кафка. Большая часть его работ опубликована посмертно. Его произведения пронизаны абсурдом и страхом перед внешним миром и высшим авторитетом.

Не можете вспомнить, о ком речь? Хорошо, давайте попробуем по-другому. Читали повесть о человеке, который утром обнаружил, что превратился в огромное отвратительное насекомое? Он при этом оставался в здравом уме и осознавал все происходящее. Да, это написал Кафка!

Рассказы и размышления писателя — отражение его собственных неврозов и переживаний — помогали ему преодолеть свои страхи.

Кстати, он с детства был странным ребенком и не любил окружающих, в юности страдал от одиночества и считал, что не доживет и до 40 лет из-за слабого здоровья. И, что интересно, умер он ровно за месяц до своего 41-летия — 3 июня 1924 года.

Советуем прочитать то самое «Превращение», о котором писали. Повесть, как и все творчество Кафки, может показаться странной, но она точно не оставит вас равнодушными.

Памятные даты

Сегодня в Кыргызстане День работника Государственной автомобильной инспекции (ГАИ).

Ну! Отбросьте язвительные ухмылки, сотрудники УПМ вообще-то хорошие люди (не без исключений, с другой стороны, а где их не бывает?). Они ведь ежегодно и в зной, и в стужу выходят на дороги, чтобы обеспечивать нашу безопасность. Помните об этом!

Кстати, сотрудники УПМ каждый год поздравляют женщин-автолюбителей с 8 Марта и дарят им цветы. Представьте, как будет приятно инспектору, если сегодня мы ответим им тем же — выйдем из машин и просто поздравим с праздником! На одного счастливого гаишника в мире станет больше, мы уверены. Давайте дарить друг другу улыбки!…

Ну и событие для расширения кругозора: 89 лет назад в продаже появились первые телевизоры. Они стоили $75.

Куда сходить

Спорт

В Бишкеке начинаются товарищеские матчи по футзалу.

Игры проходят в рамках подготовки таджикского коллектива к клубному чемпионату Азии.

Спортивный календарь на неделю можно посмотреть здесь.

А это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.30, Октябрьский районный суд — заседание по делу Zanoza и Нарына Айыпа;

— 10.00, Дом правительства — очередное заседание кабинета министров Кыргызстана;

— 10.00, Ленинский районный суд — заседание по делу Аиды Саляновой;

— 10.00, ЦППИ — «Предвыборные обещания: как отличить конструктив от популизма»;

— 10.00, Национальная академия наук — конференция к юбилею Т. А. Аскарова;

— 14.30, Ленинский районный суд — заседание по делу Zanoza;

— 15.00, отель Plaza — международная конференция «Национальная и гражданская идентичность в контексте интеграционных процессов»;

— Иссык-Куль — визит Валентины Матвиенко, планируется ее участие в международно-культурном образовательном форуме стран СНГ «Дети Содружества».

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