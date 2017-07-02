Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В воскресенье, 2 июля, в Бишкеке снова жарко, и на солнце дольше нескольких минут лучше не находиться. Сегодня обещают +33 и без осадков. Полный прогноз погоды в Кыргызстане можете найти тут.

Пришло время сладких потягиваний и планирования дня. Хотя подождите… Сегодня выходной, какие планы? Но не забудьте поздравить медиков с профессиональным праздником! Даже если у вас нет родственников и друзей-врачей, поздравьте своего терапевта. А что? Ему будет приятно. И не забывайте: благодаря медикам мы с вами не умираем от обычной простуды. Спасибо им за это!

Ну и в целом любое воскресенье — замечательный день, чтобы улыбаться всем подряд, а сегодня уж тем более. Сейчас расскажем, почему.

Перекрытые дороги

Ситуация с пробками в Бишкеке отличная. Их нет! Серьезно: вы видели, сколько машин в городе? Ах, прекрасное лето, как хорошо, что ты есть!

Пока недоступны для проезда:

— улица Тыныстанова (от Киевской до Токтогула);

— одна сторона улицы Суюмбаева — от проспекта Чуй до улицы Огонбаева и небольшой участок на пересечении с Московской.

Второй месяц не могут закончить ремонт теплосети на улице К.Акиева (от Чокморова до Токтогула и от Киевской до проспекта Чуй).

Продолжается ремонт на участке улиц Скрябина (от Байтика Баатыра до Тыныстанова) и Тыныстанова (от Медерова до Скрябина).

Если вы собрались на Иссык-Куль, не забывайте: уже с понедельника дорогу в Боомском ущелье будут периодически перекрывать для спуска камней. Отнеситесь с пониманием! Это ради нашей с вами безопасности.

Люди, которые меняли мир

Высокие сапоги, цветные чулки, пиджаки без воротников, узкие брюки на пуговицах. Нет, мы не решили перечислить вам содержимое нашего гардероба. Это те вещи, которые придумал великолепный и неповторимый Пьер Карден. Всего же в его арсенале более пятисот запатентованных вещей. Пятисот, Карл! И сегодня французскому модельеру итальянского происхождения 95!

Именно он первым создал мужскую коллекцию одежды и доказал, что мода интересна не только женщинам. А еще он одним из первых занялся джинсовым направлением и моделированием одежды для молодежи и детей.

Карден славится своей любовью к абстрактному дизайну, именно поэтому он считается авангардистом в мире моды. Многие его изделия не совсем пригодны для повседневной носки, зато ярки и очень оригинальны.

Известно, что музой Пьера Кардена была советская балерина Майя Плисецкая.

Наша любовь к модельеру безгранична. Но, надо признать, иногда она доводит кошелек до состояния анорексии и заставляет питаться супом из топора. Но это мелочи! Только взгляните! Как его не любить!

Памятные даты

2 июля отмечают несколько отличных праздников. Один из них — Международный день спортивного журналиста (World Sports Journalists Day). Коллеги, поздравляем!

Основанием для его установления стало одно историческое событие. В этот день в 1924 году в Париже образована Международная ассоциация спортивной прессы. Сегодня она объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов.

Сегодня День медицинского работника Кыргызской Республики.

Верите в инопланетян? Нет? А как же агенты Малдер и Скалли? Они что, зря гонялись за НЛО? Честно говоря, мы сами далеки от веры во все эти инопланетные разумы и существа, хоть иногда и виним их в своих неудачах (очень удобно, пользуйтесь…). К чему это все? Ах, точно!

Во всем мире 2 июля отмечают День НЛО, или День уфолога.

Выбор даты для международного праздника связан с тем, что предположительно в конце июня или в начале июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэлл на юго-западе США упал странный объект. Многие уверены, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами. Ну-ну…

Куда сходить

Культура

Необычайно богатое мероприятиями воскресенье выдалось у нас. Если у вас есть дети, вам сюда:

— с 14.00 до 18.00 в «Космопарке» пройдет детская бизнес-ярмарка. Вход свободный. Вас ждут вкусная выпечка и милые поделки, изготовленные детками. Кстати, тут же можете разузнать, что нужно вашему чаду, чтобы принять участие в следующей ярмарке;

— с 11.00 до 13.00 в Dodo Pizza детское утро с Бэтменом. В программе увлекательные игры и фотосессии с огромной «живой» пиццей, бесплатные мастер-классы для детей по приготовлению пиццы и многое другое. Вход свободный.

— в 16.00 в Cave coffee пройдет мастер-класс «Делаем спиннер сами». Наверняка понравится детишкам.

Нет детей? Не беда, в Бишкеке сегодня:

— с 16.30 до 18.00 в «Окнах — студии альтернативного обучения» серия лекций «Окно в историю: «читаем» фотографии» продолжается непростым обсуждением расизма в США. Вход свободный.

— с 21.00 в рестобаре «Абстракт» вечеринка African AsiaKizz Party

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.