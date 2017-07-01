10:48
+33
USD 69.23
EUR 78.96
RUB 1.17
Общество

У епископа Бишкекской епархии вымогали $55 тысяч

У епископа Бишкекской и Кыргызстанской епархии Русской православной церкви вымогали $55 тысяч. Об этом сообщили российские СМИ.

Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии задержали в аэропорту «Домодедово» подозреваемых в вымогательстве 27-летнего мужчину и 23-летнюю женщину.

В полицию обратился 37-летний епископ Бишкекской и Кыргызстанской епархии Русской православной церкви. По его словам, 28 июня на Тверской улице неизвестный требовал от него деньги. В случае отказа он грозил публикацией сведений, способных нанести вред священнослужителю.

Передача фальшивых купюр проходила в «Домодедово». Задержание произошло в момент передачи денег.

Задержанные являются уроженцами Казахстана, оба проживали в одной квартире в подмосковном Красногорске. По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»).
Ссылка:
просмотров: 496
Версия для печати
Материалы по теме
Мужчина вымогал деньги у девушек, угрожая распространением интимных фото
В Бишкеке 27–29 мая будут временные ограничения для движения транспорта
Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Кыргызстан
Официально мэрия Каракола не заявила об урегулировании конфликта с церковью
Мэр Каракола рассказал об изъятии земли Свято-Троицкой православной церкви
Суд по делу Канжара Кадыралиева подходит к завершению
Бордель, розыск, вымогательства. Чем известна семья Канжара Кадыралиева
Сотрудники АКС вымогают у врачей Института курортологии деньги
В Кыргызстане лжесотрудника ОТРК, вымогавшего у педагогов деньги, арестовали
Чудотворная икона с частицей мощей Александра Невского прибывает в Кыргызстан
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Джонатан Буркель: Я&nbsp;влюбился в&nbsp;кыргызстанских женщин Джонатан Буркель: Я влюбился в кыргызстанских женщин
Дело Текебаева. Алексей Модин не&nbsp;может ответить на&nbsp;вопросы подсудимого Дело Текебаева. Алексей Модин не может ответить на вопросы подсудимого
Иссык-Кульская область. От&nbsp;чего у&nbsp;туристов захватывает дух Иссык-Кульская область. От чего у туристов захватывает дух
Бизнес
Мобильный оператор О! запустил новый сервис &laquo;Караоке&raquo; Мобильный оператор О! запустил новый сервис «Караоке»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
MegaCom проводит летнюю акцию для жителей южных регионов страны MegaCom проводит летнюю акцию для жителей южных регионов страны
Определились победители розыгрыша призов акции &laquo;Тонны драйва&raquo; Определились победители розыгрыша призов акции «Тонны драйва»