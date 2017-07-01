У епископа Бишкекской епархии вымогали $55 тысяч

У епископа Бишкекской и Кыргызстанской епархии Русской православной церкви вымогали $55 тысяч. Об этом сообщили российские СМИ.

Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии задержали в аэропорту «Домодедово» подозреваемых в вымогательстве 27-летнего мужчину и 23-летнюю женщину.

В полицию обратился 37-летний епископ Бишкекской и Кыргызстанской епархии Русской православной церкви. По его словам, 28 июня на Тверской улице неизвестный требовал от него деньги. В случае отказа он грозил публикацией сведений, способных нанести вред священнослужителю.

Передача фальшивых купюр проходила в «Домодедово». Задержание произошло в момент передачи денег.

Задержанные являются уроженцами Казахстана, оба проживали в одной квартире в подмосковном Красногорске. По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»).