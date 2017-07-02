Неделя-24: что вы могли пропустить

Кыргызстан посетил с визитом глава Государственной думы России Владимир Володин. Он встретился с президентом Алмазбеком Атамбаевым и торага Жогорку кенеша Чыныбаем Турсунбековым. А на неделе стало известно, что вслед за председателем Госдумы в республику приедет глава Совета федерации РФ Валентина Матвиенко.

В Бишкеке продолжился судебный процесс по делу депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова. На процессе дошли до опроса главных свидетелей обвинения.

О чем важном и интересном писали на уходящей неделе журналисты ИА «24.kg», читайте в традиционном обзоре.

Итоги президентского вояжа

В последний день государственного визита в Россию президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев встретился с журналистами. Он подробно рассказал о том, что происходило в трех городах — Москве, Уфе и Казани, которые он успел посетить за неделю, и ответил на вопросы представителей СМИ. Подробнее — в материале «Алмазбек Атамбаев о российских военных базах, ЕАЭС и Верхненарынском каскаде».

Репортаж из царства Харона

Фото ИА «24.kg». Заведующий кафедрой патологоанатомии Кыргызской государственной медицинской академии Ишен Сатылганов

«Никогда раньше так не волновалась перед интервью. Приступы тошноты подкатывали к горлу, когда я подходила к моргу. Надеялась, что мой герой в последний момент передумает, уедет по срочным делам. Но вот я уже иду по узкому коридору, опасаясь, что где-то за углом будет лежать вскрытый труп…" Подробнее — в рубрике «Мои 24».

Лакомый иссык-кульский пирог

С 2002 года Международный университет Кыргызстана ожесточенно борется за пансионат «Асыл» в селе Чон-Сары-Ой. Фонд по управлению государственным имуществом мертвой хваткой вцепился в объект и утверждает, что университет владеет им более 20 лет незаконно. Подробнее — в материале «МУК & ФУГИ. Кому достанется пансионат «Асыл»?».

Как пожарных в детский сад не пустили

Представители Госэкотехинспекции провели рейд по социальным объектам, чтобы проверить их на предмет пожарной безопасности. Впрочем, школы и детсады в республике знают: лето — время проверки и допуска к новому учебному году, а потому готовятся заранее. Но не везде все прошло гладко. Подробнее — в репортаже ИА «24.kg».

Иссык-Куль — колыбель легенд

Фото из Интернета. Гора Разбитое Сердце в Джети-Огузском районе

ИА «24.kg» продолжает знакомить читателей с известными и не очень, но необычайно красивыми местами в Кыргызстане. Мы уже писали о достопримечательностях Чуйской области. А сегодня расскажем, чем поражает туристов Иссык-Кульская область.

Из милиции — в звезды ММА

Благодаря атакующему стилю ведения боя и потрясающей харизме Рафаэль «Атаман» Физиев покорил сердца многих любителей единоборств. Его карьера на подъеме. Некоторые эксперты называют его самым перспективным бойцом-профессионалом из Кыргызстана. В перерыве между соревнованиями Рафаэль Физиев рассказал ИА «24.kg», как делал первые шаги в спорте.

Чем удивили спортсмены в июне

В первый летний месяц многие атлеты уехали на каникулы и сборы, и крупных соревнований было мало. Несмотря на это, они умудрились завоевать на них чуть ли не сто медалей. ИА «24.kg» вспоминает, как это было.

Бросить Францию ради кыргызстанок

Фото из личного архива. Джонатан Буркель

Джонатану Буркелю 34 года. По профессии он промышленный и социальный психолог. Но в Бишкеке работает преподавателем английского в разговорном клубе. Приехал в Кыргызстан на каникулы в апреле 2014 года и влюбился в местных женщин. В итоге Джонатан оставил работу преподавателя во Франции и перебрался в Бишкек. Подробнее — в интервью ИА «24.kg».

Что предпочитают читать адвокаты

Предваряя рассказ о любимых литературных произведениях в нашей традиционной рубрике «Топ-5 книг», Улан Джумаков написал: «Книги — это не только знания, это открытие всех миров, где есть и реальность, и волшебство. Человек, читающий книгу, получает лучшую в мире картину, с которой не могут сравниться даже современные спецэффекты синематики».