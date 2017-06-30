Афиша на выходные: 1—2 июля

Концерты, выступления

1 июля. Творческое шоу «Сцена»

«Сцена» — отличная возможность показать свой талант. Танцуешь, поешь, играешь на инструментах или есть другой талант? Тогда регистрируйся по телефонам: 0776(556,705)814571.

Площадка кинотеатра «Россия», 18.00.

Выставки, ярмарки, фестивали, акции

7 июня — 7 июля. Выставка белдемчи

Белдемчи — женская одежда, которую носят поверх платья ниже пояса. Имеет широкий подол, верхняя часть заужена, состоит из двух клиньев. Края украшаются орнаментом, кисточками. Представлено 44 уникальных белдемчи из разных регионов, музеев, из частных коллекций, даже белдемчи XIX века.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

1—23 июля. Японская выставка «Современный дизайн»

Выставка ознакомит кыргызстанцев с предметами повседневности разных эпох (послевоенной и современной), которые отражают стиль жизни японцев. Представлены 100 экспонатов — мебель, посуда, одежда, бытовая техника, панели марок автомобилей и многое другое. Все работы выполнены из традиционных материалов с использованием уникальных прикладных техник и новейших технологий Страны Восходящего солнца.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

1 июля. Фестиваль красок

Вас ждет концертная шоу-программа, красочные бои, танцевальный флеш-моб.

Парки имени Ататюрка, 12.00.

1—2 июля. Праздник роз «Королева сада»

Пожалуй, ни об одном растении не существует столько мифов и легенд, как о розе. Этот цветок появился много миллионов лет назад и до сих пор пользуется повышенной популярностью у цветоводов всех стран мира.

Ботанический сад имени Э.Гареева, 13.00–18.00.

Мастер-классы, тренинги

1 июля. Занятие по йоге «Любовь, радость и счастье»

Программа максимум на субботу — это раскрыть свое сердце для любви. Не опаздывайте.

АУЦА, 9.00.

1 июля. Занятие по йоге

Посольство Индии в Кыргызстане приглашает всех желающих позаниматься на свежем воздухе. При себе иметь коврики для занятий.

Сквер напротив памятнику Курманджан датке, 9.00.

1 июля. Семинары по психоанализу

Анна Кудиярова — психоаналитик, директор Института психоанализа Центральной Азии — проведет семинары «Начало и завершение психодинамической психотерапии» и «Особенности работы с пограничными и психотичными клиентами». Справки и запись по телефону: 0709269030.

1 июля. Презентация «Образование в России»

На презентации вы узнаете о вузах и специальностях, на которые сможете поступить уже в этом году. Своим опытом поделится иностранная студентка, которая побывала в Санкт-Петербурге, Нижнем-Новгороде и Москве.

Academia Education Center, 16.00.

Кино

1 июля. Показ фильма Little Miss Sunshine (2006)

Олив — маленькая девочка, мечтающая победить на конкурсе «Маленькая мисс Счастье». Ее семья тоже хочет, чтобы мечта Олив осуществилась, но они столь обременены своими собственными причудами, неврозами, и проблемами, что едва лт могут ей помочь.

Студия альтернативного обучения «Окна», 18.30.

2 июля. Показ фильма «Махабат» (50+)

Ваши родители весело и интересно проведут вечер воскресенья и заведут новые знакомства.

Кинотеатр «Кыргыз киносу», 16.30.

Для детей

1 июля. Встреча в клубе игры го

Го — логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием. Не упустите прекрасный шанс открыть для детей и себя увлекательный мир го. А если вы уже опытный игрок, у вас появится достойный соперник. Подробнее

Кыргызско-японский центр, 13.00.

2 июля. Мастер-класс «Делаем спиннер сами»



В программе мастер-класс, чаепитие, кукольный театр и море веселья. Запись обязательна (0555827028).

Cave coffee, 16.00.