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Общество

На месте ресторана «Нарын» построят пятизвездочный отель

Владелец ресторана «Нарын» — компания ОсОО «ДеХеКо ЛТД» — опровергла информацию о продаже объекта и участка. Собственники уверяют, что на его месте появится пятизвездочный отель.

В заявлении компании отмечается, что опубликованная информация о продаже участка не соответствует действительности. Собственником объекта является ОсОО «ДеХеКо ЛТД», которое приобрело его в 2004 году. Сейчас идут подготовительные работы для строительства многоэтажного пятизвездочного отеля международного уровня.

Предполагаемый общий объем инвестиций в строительство отеля на месте ресторана «Нарын» составляет около $100 миллионов.

«Строительство нового объекта начнется в ближайшее время, все работы будут осуществляться в полном соответствии с законодательством Кыргызстана. Препятствием для начала строительства нового объекта с момента его приобретения являлись необоснованные судебные иски, инициированные после двух революций в 2005 и 2010 годах. По результатам судебного процесса, завершившегося в 2016 году, права инвестора на земельный участок восстановлены», — говорится в сообщении ОсОО «ДеХеКо ЛТД».
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