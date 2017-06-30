Эмильбек Каптагаев рассказал, как его захватили в заложники

Бывший глава Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев рассказал в суде по делу бывшего депутата парламента Садыра Жапарова о митинге 7 октября 2013 года в Караколе, когда его захватили в заложники.

Эмильбека Каптагаева допросили как потерпевшего.

По его словам, он возглавил регион 25 июня 2013 года. «До этого в мае 2013-го в Иссык-Кульской области ежедневно проходили митинги в селе Саруу. Бывший на тот момент глава правительства меня попросил обеспечить стабильность в регионе и назначил на эту должность. Но митинги продолжились в Саруу, а потом перешли в Каракол. 7 октября я должен был уехать на выставку «Тоо туризм» в Алматы, поэтому с несколькими акимами мы приехали в Бишкек. Утром 7 октября мне позвонил начальник УВД и сказал, что будет митинг, а участники акции протеста пойдут в Кызыл-Суу. Я сказал, что отправлю туда своего первого заместителя. Где-то в течение часа он вновь мне позвонил и сообщил, что митингующие требуют встречи со мной, так как ко мне у них письменные требования. Отменив поездку, я вернулся в Каракол. В городе митинговали заемщики банков. Я попросил их пройти в кабинет, пообещал: если будет выход, обязательно помогу. Кто-то прошел за мной, а кто-то остался, заявив, что я провоцирую. Мне сказали, что когда из Саруу подъедут люди, разговор продолжится», — рассказал Эмильбек Каптагаев.

Потерпевший добавил, что, увидев, как один из митингующих взял канистру с бензином, сказал: «Не надо играть с огнем!»

«Это был запланированный митинг, который обсуждался заранее. Координатором был Саламатов, в организаторах — Кенеш Жумабаев, Айбек Сарыбаев. Остальные — Асылбек Маданбеков, члены семьи Бакыта Куланбаева — были просто участниками. Я только на следствии узнал, что машина, в которой меня удерживали, принадлежит сестре Садыра Жапарова Салтанат. Она его родная сестра, а Куланбаев — племянник. Сначала я не знал, кто за этим стоит», — пояснил Эмильбек Каптагаев.

Он отметил, что узнал среди активистов митинга журналиста Кенешбека Джумабаева, который, кстати, получил срок за причастность к захвату Каптагаева в заложники. На следствии и сегодня в суде Каптагаев заявил, что этот Джумабаев — помощник Садыра Жапарова.

Подсудимый поинтересовался, почему Каптагаев решил, что тот является его помощником. Как выяснилось, потерпевший прочитал об этом в Интернете. «Вы можете отправить официальный запрос в отдел кадров Жогорку Кенеша, и вам подтвердят, что у меня никогда не было такого помощника. Даже на общественных началах», — заявил Садыр Жапаров.

Его обвиняют в хулиганстве и захвате заложника. Процесс продолжится 7 июля.