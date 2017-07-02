Погода в Кыргызстане на 3 июля: жарко и сухо

Практически на всей территории Кыргызстана без осадков. Дневная температура постепенно повышается. Ветер западный, 4- 9 метров в секунду.

В Бишкеке и Чуйской области температура воздуха ночью +17, днем +34 градуса.

В Таласской области без осадков. Ночью до +12 градусов, днем до +33.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +17, днем до +33 градусов.

В отдельных горных районах Нарынской области возможны дожди, на остальной территории без осадков. Ночью ожидается +5, а днем +28 градусов.

В Иссык-Кульской области возможны кратковременные дожди, но лишь в отдельных горных районах. На остальной территории региона без осадков. Температура воздуха ночью до +8 градусов, днем до +28.