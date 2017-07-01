Погода в Кыргызстане на 2 июля: дожди будут, но не везде

В отдельных регионах Кыргызстана ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, 4-
В Бишкеке и Чуйской области температура воздуха ночью +16, днем +33 градуса. Без осадков.
В Таласской области возможны кратковременные дожди. Ночью до +12 градусов, днем до +33.
В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях возможны кратковременные дожди. Температура ночью +17, днем до +33 градусов.
На большей части Нарынской области дожди, в высокогорной зоне снег. Возможно усиление ветра до 15-
В Иссык-Кульской области практически везде кратковременные дожди. Ночью до +8, днем до +28 градусов. Возможно усиление ветра до 15-