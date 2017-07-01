Погода в Кыргызстане на 2 июля: дожди будут, но не везде

В отдельных регионах Кыргызстана ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, 4- 9 метров в секунду.

В Бишкеке и Чуйской области температура воздуха ночью +16, днем +33 градуса. Без осадков.

В Таласской области возможны кратковременные дожди. Ночью до +12 градусов, днем до +33.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях возможны кратковременные дожди. Температура ночью +17, днем до +33 градусов.

На большей части Нарынской области дожди, в высокогорной зоне снег. Возможно усиление ветра до 15- 20 метров в секунду. Ночью ожидается +5 градусов, днем +28.