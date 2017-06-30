Погода в Кыргызстане на 1 июля: возможны кратковременные дожди

На всей территории Кыргызстана возможны кратковременные дожди и грозы, в горных районах снег. Ветер западный, 4- 9 метров в секунду, днем может усиливаться до 14 метров в секунду.

В Бишкеке и Чуйской области температура воздуха ночью +17, днем +32 градуса. Днем в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях возможны кратковременные дожди. Температура ночью +17, днем до +33.

В Нарынской области днем в отдельных районах дожди, в высокогорной зоне — снег. Возможно усиление ветра до 15- 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5 градусов, днем +28.

В Иссык-Кульской области ночью ожидается +8, днем до +28 градусов. В отдельных районах дожди.