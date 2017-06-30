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Общество

Адвокаты Садыра Жапарова заявляют о недоверии судье Эмилю Кайыпову

В суде по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова адвокат Шарабидин Токтосунов заявил о недоверии председательствующему Эмилю Кайыпову. 

По его словам, судья Кайыпов с первых дней разбирательства демонстрирует предвзятость и необъективность, отклоняя все ходатайства защиты и отказываясь приостановить процесс даже при условии, что адвокаты Жапарова готовы обратиться в Конституционную палату с заявлением о правомерности принимаемых судьей решений. 

Однако Кайыпов в отводе суда отказал и отметил, что адвокаты могут обращаться в КП КР, но процесс будет продолжаться.

Представители гособвинения начали зачитывать обвинение Садыру Жапарову. 

Ему инкриминируют захват заложника и хулиганство. Садыр Жапаров содержится под стражей. 
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