Адвокаты Садыра Жапарова заявляют о недоверии судье Эмилю Кайыпову

В суде по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова адвокат Шарабидин Токтосунов заявил о недоверии председательствующему Эмилю Кайыпову.

По его словам, судья Кайыпов с первых дней разбирательства демонстрирует предвзятость и необъективность, отклоняя все ходатайства защиты и отказываясь приостановить процесс даже при условии, что адвокаты Жапарова готовы обратиться в Конституционную палату с заявлением о правомерности принимаемых судьей решений.

Однако Кайыпов в отводе суда отказал и отметил, что адвокаты могут обращаться в КП КР, но процесс будет продолжаться.

Представители гособвинения начали зачитывать обвинение Садыру Жапарову.

Ему инкриминируют захват заложника и хулиганство. Садыр Жапаров содержится под стражей.