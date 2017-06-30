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Общество

В суде по делу Zanoza.kg изучают заголовок статьи: оскорбительный или нет

Сегодня в суде по одному из пяти исков к сайту Zanoza.kg и его журналистам, а также главе Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой произошел спор между прокурором и юристом Акматом Алагушевым по поводу заголовка к опубликованной ранее новости.

Представитель истца не смог ответить на вопрос, почему он считает оскорбительным заголовок «Чолпон Джакупова: Пора приструнить человека с маниакальными наклонностями».

В свою очередь Нарын Айып добавил: если у кого и могли быть претензии к заголовку, так это у самой Джакуповой, но она претензий не предъявляла, это почему-то делают другие.

Генпрокуратура подала иск о защите чести и достоинства президента. По заявлению ГП КР проходят четыре ответчика — журналист Нарын Айып, главный редактор издания Zanoza.kg Дина Маслова, само издание и экс-депутат парламента Чолпон Джакупова.

Поводом послужила информация от 30 марта с круглого стола, организованного институтом омбудсмена в поддержку свободы слова, на котором выступала в том числе и Чолпон Джакупова.
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