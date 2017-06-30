Премьер-министр пообещал нарынчанам отремонтировать аварийный мост за два месяца

Правительство выделит 50 миллионов сомов на реконструкцию моста на участке автодороги Актал-Чат — Казарман в Ак-Талинском районе. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

По ее информации, в поездке по Нарынской области премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ознакомился с состоянием моста длиной 140 метров . Он был построен в 60-х годах прошлого века.

Из-за подтопления опор с марта 2017 года мост пришел в аварийное состояние. Комиссия выявила, что из-за повышения уровня воды в реке Нарын подтоплены три опоры моста, из-за чего движение через мост было временно закрыто.

На встрече с местными жителями глава кабмина пообещал, что правительство выделит 50 миллионов сомов на ремонт данного сооружения, и поручил Минтрансу до сентября завершить работы и возобновить транспортное сообщение через мост.