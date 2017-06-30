В суде по делу Жапарова произошла словесная перепалка между судьей и адвокатом

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова.

Адвокат Шарабидин Токтосунов вновь подал ходатайство об изменении меры пресечения его подзащитному на домашний арест.

Судья Эмиль Кайыпов, отметив, что вопрос уже поднимался, оставил ходатайство без рассмотрения.

После между судьей и адвокатом произошла словесная перепалка. Судья в итоге попросил защитника высказывать свои комментарии на улице.

Шарабидин Токтосунов также ходатайствует о приостановлении дела и указывает на то, что проходящий по делу потерпевшим экс-глава Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев претензий к подсудимому не имеет.

Отметим, Садыра Жапарова обвиняют в захвате заложника и хулиганстве. Он содержится под стражей.