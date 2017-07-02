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Общество

3 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека, Чуйской и Таласской областей возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:

  • 09.00–18.00 — улицы Медерова/Белорусская, Карадарьинская/Скрябина, Юнусалиева, Кропоткина, Матросова, переулок Бийский;
  • 09.00–12.00 — улица Элебаева, Медерова, Байтика Баатыра;
  • 09.30–13.00 — микрорайон «Аламудун-1», 45, 46, 52, 53, 56–58, 60, 91, 94, 95;
  • 13.00–17.00 — улица Байтика Баатыра, 137, 141, 145;
  • 09.00–18.00 — улицы Строительная, Розы Люксембург, переулки Челюскина, Лазурный; жилмассив «Аска-Таш».

Чуйская область:

  • 09.00–17.00 — села Садовое (улицы Учхозская, 8 Марта), Дачное (район ГЭС-5, улицы Щорса, Шевченко, Ленина, жилмассив «Биримдик-Кут») Аламудунского района;
  • 09.00–17.00 — село Ленинское (район Бакая, улицы Набережная, Алма-Атинская, Виноградная, Восточная) Аламудунского района;
  • 09.00–17.00 — села Виноградное, Полевое, Привойное Аламудунского района;
  • 08.00–17.00 — села Берлик и Гроздь Аламудунского района.
  • 09.00–17.00 — село Новопокровка (улицы Ленина, Калинина, Фрунзе, Мира, Алма-Атинская, Линейная, Чапаева, Мичурина, Советская, Крупской, Строительная, воинская часть п/я 2026);
  • 09.00–17.00 — село Военно-Антоновка (улицы Кирова, Пионерская, Шевченко, Крупской);
  • 09.00–17.00 — село Ак-Джол и поселок Фрунзе (улицы Юбилейная, Фрунзе) Сокулукского района;
  • 09.00–17.00 — село Ак-Суу, поселки Керамика, Сахзавод Московского района.

Таласская область:

  • 08.30–18.00 — село Боо-Терек Бакай-Атинского района.
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