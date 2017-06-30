Кыргызстан вошел в топ-10 мест для отдыха путешественников по версии AMEinfo

После того, как США ввели ограничения для въезда граждан некоторых мусульманских стран, планы путешественников из региона изрядно подпорчены, пишет AMEinfo. В связи с этим сайт предлагает свой топ-10 мест для путешественников из Ближнего Востока и Северной Африки.

1 Иордания Здесь расположены древний город Петра — одно из новых семи «чудес света», портовый город Акаба и Мертвое море.

2 Малайзия Страна смешения культур, исторической архитектуры, живописных островов и красивых чайных плантаций.

3 Сингапур Это сочетание впечатляющей современности и очаровательной истории.

4 Объединенные Арабские Эмираты Считаются туристическим центром как на региональном, так и на международном уровне.

5 Марокко Культура и кухня заслуживают особого внимания путешественников.

6 Египет Земля сокровищ и сюрпризов, которые сделают ваш отдых незабываемым.

7 Катар Место с богатой культурой и вкусной кухней.

8 Мальдивы Тропический рай с роскошными пляжными курортами.

9 Кыргызстан Из-за советского влияния на историю республики трудно поверить, что Кыргызстан на самом деле является исламской страной. Кыргызстан — скрытая жемчужина, обладающая большими природными достопримечательностями, в том числе знаменитым озером Иссык-Куль. Это второе по величине в мире альпийское озеро. Также поражает красота снежных отрогов Ала-Тоо.

10 Казахстан Один из «станов» Центральной Азии, который также является недооцененным. Большое Алматинское озеро, гора Кок-Тобе не оставят вас равнодушными.

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