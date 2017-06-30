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Общество

Кыргызстан вошел в топ-10 мест для отдыха путешественников по версии AMEinfo

После того, как США ввели ограничения для въезда граждан некоторых мусульманских стран, планы путешественников из региона изрядно подпорчены, пишет AMEinfo. В связи с этим сайт предлагает свой топ-10 мест для путешественников из Ближнего Востока и Северной Африки.

1

Иордания

Здесь расположены древний город Петра — одно из новых семи «чудес света», портовый город Акаба и Мертвое море.

2

Малайзия

Страна смешения культур, исторической архитектуры, живописных островов и красивых чайных плантаций.

3

Сингапур

Это сочетание впечатляющей современности и очаровательной истории.

4

Объединенные Арабские Эмираты

Считаются туристическим центром как на региональном, так и на международном уровне.

5

Марокко

Культура и кухня заслуживают особого внимания путешественников.

6

Египет

Земля сокровищ и сюрпризов, которые сделают ваш отдых незабываемым.

7

Катар

Место с богатой культурой и вкусной кухней.

8

Мальдивы

Тропический рай с роскошными пляжными курортами.

9

Кыргызстан

Из-за советского влияния на историю республики трудно поверить, что Кыргызстан на самом деле является исламской страной. Кыргызстан — скрытая жемчужина, обладающая большими природными достопримечательностями, в том числе знаменитым озером Иссык-Куль. Это второе по величине в мире альпийское озеро. Также поражает красота снежных отрогов Ала-Тоо.

10

Казахстан

Один из «станов» Центральной Азии, который также является недооцененным. Большое Алматинское озеро, гора Кок-Тобе не оставят вас равнодушными.

AMEinfo.com является поставщиком онлайн-информации о регионе Ближнего Востока.
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