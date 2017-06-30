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Общество

До конца года в Бишкеке планируют снести почти 7 тысяч аварийных деревьев
Фото Sputnik Кыргызстан. В результате последнего урагана в Бишкеке упало 52 дерева

В Бишкеке до конца года планируют снести 6 тысяч 736 аварийных деревьев. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель начальника муниципального предприятия «Зеленстрой» Вера Слесарева.

По ее словам, межведомственной комиссией с начала 2016 по июнь 2017 года было обследовано 115 тысяч 551 дерево (по информации мэрии, это 50 процентов всех деревьев на балансе МП), из которых аварийными признаны 6 тысяч 736.

Она отметила, что из выявленных аварийных деревьев на июнь этого года снесено 2 тысячи 707, в рамках реконструкции дорог - 1 тысяча 130.
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