До конца года в Бишкеке планируют снести почти 7 тысяч аварийных деревьев

В Бишкеке до конца года планируют снести 6 тысяч 736 аварийных деревьев. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель начальника муниципального предприятия «Зеленстрой» Вера Слесарева.

По ее словам, межведомственной комиссией с начала 2016 по июнь 2017 года было обследовано 115 тысяч 551 дерево (по информации мэрии, это 50 процентов всех деревьев на балансе МП), из которых аварийными признаны 6 тысяч 736.

Она отметила, что из выявленных аварийных деревьев на июнь этого года снесено 2 тысячи 707, в рамках реконструкции дорог - 1 тысяча 130.