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Общество

На водителя, сбившего милиционера в Чолпон-Ате, возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по ДТП в городе Чолпон-Ате, в результате которого умер сотрудник патрульной милиции. Об этом сообщает УВД Иссык-Кульского района.

По их данным, дело возбуждено по части 2 статьи 281 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса КР. Назначены судебно-медицинская, автотранспортная и другие экспертизы. Ведется следствие.

Согласно вменяемой статье водителю грозит от двух до пяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

Напомним, 28 июня в городе Чолпон-Ате водитель Subaru Forester совершил наезд на сотрудника патрульной милиции, несущего службу. Далее он столкнулся с припаркованной на обочине патрульной автомашиной марки Daewoo Nexia.

Сотрудник был доставлен в больницу с переломами обеих ног и разрывами внутренних органов. В больнице он скончался, не приходя в сознание.

Как сообщает МВД, прапорщику милиции Нурмату Медерову было 35 лет. Он был женат, воспитывал четверых детей: старшему сыну 11 лет, дочерям-близнецам по 9 лет, младшему сыну исполнилось 2 года.

Похороны сотрудника милиции проходят сегодня в селе Григорьевка Иссык-Кульского района.
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