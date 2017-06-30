Алмазбек Атамбаев считает, что по трудолюбию мы стоим на последнем месте

«Пришло время работать и кормить себя самим», - заявил сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, вручая ключи от новых квартир сотрудникам МЧС.

По его словам, сегодня некоторые критикуют за то, что госдолг превысил $4 миллиарда.

«Но я скажу , что за последние шесть лет привлекли помощь на $3 миллиарда. И это только гранты, не кредиты. Есть долгосрочные проекты, по которым помощь еще поступит», - сказал глава государства.

«Сегодня начиная от спецтехники и вплоть до мундиров поступает в виде помощи. Генералы подтвердят, но я не знаю, будет ли еще такая помощь после меня. Время работать и кормить себя самим. По трудолюбию мы наверняка стоим на последнем месте. Если сегодня перед нами не стоит задача восстановить былой каганат, то нужно сделать наш Кыргызстан процветающим», - отметил Алмазбек Атамбаев.